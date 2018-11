Die zahnärztliche Einzelpraxis hat Zukunft / Untersuchung des IDZ zur Existenzgründung

Köln (ots) - Die bewährte zahnärztliche Einzelpraxis hat auchweiterhin eine Zukunftsperspektive, wird sich aber im Wettbewerb mitanderen Praxisformen grundlegend verändern. Das ist ein zentralesErgebnis der wissenschaftlichen Untersuchung "Die zahnärztlicheNiederlassung - Stand der Forschung zur Praxisgründung" von Dr. DavidKlingenberger, die das Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) in Kölnjetzt vorgestellt hat. Die Analyse beschreibt anhand empirischerDaten aus 30 Jahren Existenzgründungsforschung mögliche Szenarienzahnärztlicher Niederlassung. Wissenschaft und Politik und angehendeGründer können sich mit der Monographie umfassendes Hintergrundwissenüber die zahnärztliche Niederlassung verschaffen.Prof. Dr. A. Rainer Jordan, Wissenschaftlicher Direktor des IDZ:"Die zahnärztliche Berufsausübung hat zuletzt eine Reihegesetzgeberischer Eingriffe erfahren, die sich unterschiedlich aufdas Gründungsverhalten junger Zahnärztinnen und Zahnärzte ausgewirkthat. Praxisformen und deren Größenwachstum unterliegen einemerheblichen Wandel. So kann eine Niederlassung heutzutage etwa auchin Form einer (überörtlichen) Berufsausübungsgemeinschaft oder einerPartnergesellschaft erfolgen. Auch muss die Entscheidung für eineNiederlassung keine Festlegung für das gesamte Arbeitslebenbedeuten."Die neue Analyse des IDZ weise eindeutig nach, dass dieseEntwicklung aber nicht zum Rückgang der bewährten Einzelpraxisgeführt habe. Die Möglichkeiten der Beschäftigung von angestelltenZahnärzten lassen die Unterschiede zwischen den Praxisformen jedochzunehmend verschwimmen: Während der "Einzelkämpfer" vermutlichverschwinde, habe die Einzelpraxis als solche durchausEntwicklungschancen."Die junge Zahnärztegeneration will ihre berufliche Tätigkeitflexibel in Praxisformen ausüben, die ganz auf ihre Bedürfnisse undVorstellungen, etwa der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,angepasst sind. Dazu bedarf es intelligenter Modelle, die einpositives Gründungsumfeld und eine ökonomisch nachhaltigePraxistätigkeit ermöglichen. Auch für die nächste Generation vonZahnärzten muss - bei gleichbleibend guten Lebensbedingungen - diefreie Wahl der Berufsausübung bestehen - damit unser Beruf ein freierBeruf bleibt", sagte Jordan.Hintergrund: Das Institut der Deutschen ZahnärzteDas IDZ ist eine gemeinsame Forschungseinrichtung derKassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) und derBundeszahnärztekammer (BZÄK). Es stellt belastbare, unabhängigeForschungsergebnisse auf dem komplexen Gebiet derGesundheitsforschung bereit und ist das einzige außeruniversitäreInstitut in Deutschland, das sich ausschließlich mit zahnärztlichenund zahnmedizinischen Fragestellungen befasst. Die Arbeitsfelder desIDZ sind in vier wissenschaftliche Forschungsschwerpunkte aufgeteiltund umfassen die Gesundheitsversorgungsforschung und -epidemiologie,die Gesundheitsökonomie und -systemforschung, die zahnärztlicheProfessionsforschung sowie die Medizinsoziologie undGesundheitspsychologie.Das Buch "Die zahnärztliche Niederlassung - Stand der Forschungzur Praxisgründung" von Dr. David Klingenberger kann ab sofort unteranderem über die Website des IDZ unter www.idz.institute bestelltwerden.Pressekontakt:Kai FortelkaPressesprecher, Leiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitKassenzahnärztliche BundesvereinigungTel.: 030 - 280 179 28Fax: 030 - 280 179 21E-Mail: presse@kzbv.deJette KrämerLeiterin Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitBundeszahnärztekammerTel.: 030 - 400 05 150Fax: 030 - 400 05 159E-Mail: presse@bzaek.deOriginal-Content von: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell