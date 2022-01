ysura und Ashfield Engage kündigen Partnerschaft an

München (ots) -Das auf die Pharmabranche spezialisierte SaaS-Unternehmen ysura, und Ashfield Engage, der strategische Partner im Bereich Engagement und Kommerzialisierung im Gesundheitswesen, gehen eine Partnerschaft ein, um die Interaktion zwischen Ärzten und Pharmaunternehmen durch ein optimiertes Kundenerlebnis zu verbessern und Ashfield's HCP Engagement Services durch eine nahtlose Omnichannel-Lösung auf ein neues Level zu heben.Die cloud-basierte Omnichannel Platform von ysura wird Ashfield Engage dabei unterstützen, zielgruppensegmentspezifische Kommunikationspläne umzusetzen und wertvollere personalisierte HCP-Gespräche zu führen.Philip Debbas, CEO bei ysura, erklärt: "Die ysura-Plattform ermöglicht eine personalisierte Erfahrung, um HCPs Zeit für das zurückzugeben, was wirklich wichtig ist - die Patientenversorgung. Wir entwickeln die Plattform auf der Grundlage von Technologietrends und Marktbedürfnissen kontinuierlich weiter und freuen uns auf eine langjährige Partnerschaft mit Ashfield Engage" Benjamin Rapp, Präsident für Europa bei Ashfield Engage, sagt: "Es ist für uns unglaublich wichtig, mit einer gleichgesinnten Organisation zusammenzuarbeiten, die unsere Werte teilt, agil arbeitet und eine Plattform aufgebaut hat, die sich wirklich an den Bedürfnissen der Kunden orientiert. Wir sind beeindruckt von ysura's Ethos des 'Design to delight', das sicherstellt, dass die Benutzererfahrung immer intuitiv und hilfreich ist und letztendlich zu einem sinnvollen Engagement und Beziehungsaufbau führt."ysura GmbH (www.ysura.com)ysura ist ein pharmaspezifischer SaaS-Innovator, der intuitive, effiziente und flexible kommerzielle Strategien und Produkte anbietet, die persönliche und ferne Interaktionen miteinander verbinden und den Weg für ein effektives Engagement während der gesamten HCP-Journey ebnen.Ashfield Engage (www.ashfieldengage.com)Ashfield Engage, ist der kompetente, globale Partner für Kundenstrategie und -umsetzung. Ashfield Engage hilft seinen Kunden, mit allen Zielgruppen des Gesundheitswesens in Kontakt zu treten, um sicherzustellen, dass die Menschen Wissen, Unterstützung und Medikamente erhalten, wann und wo sie sie brauchen.Pressekontakt:Ms. Mannu Brieskorn, marketing@ysura.com | +49 (0) 160 4389041Dr. Dietmar Röleke, dietmar.roeleke@ashfieldhealthcare.com | +49 (0) 151 17108819Original-Content von: ysura GmbH, übermittelt durch news aktuell