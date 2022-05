yoummday holt erfahrene Service- und Digitalexpertin in den Beirat / Carola Wahl unterstützt das Unternehmen bei der internationalen Expansion

München (ots) -Das Münchener Technologie-Unternehmen yoummday, Plattform für 360 Grad-Kundenservices, will weiterwachsen und sich kapitalmarktaffiner aufstellen. Am 1. Mai 2022 konnte das erste Mitglied für den neu gegründeten Beirat gewonnen werden: Carola Wahl, erfahrene Aufsichtsrätin mit langjähriger Managementerfahrung in der Telekommunikations- und Informationstechnologie, Versicherungswirtschaft und im Handel, unterstützt yoummday zukünftig als Vorsitzende des Beirates bei der weiteren Expansion.Carola Wahl ist Executive Director bei der ÖBAG, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bei der Österreichischen Post sowie Verwaltungsrätin der Generali Schweiz und Beirätin der powercloud GmbH, einer B2B SaaS Plattform für den Energiesektor. Bis 2019 verantwortete Carola Wahl als Mitglied der Geschäftsleitung der AXA Schweiz die Bereiche Strategie, Innovation, Data Analytics, Produktentwicklung und Marketing. Vor ihrer Zeit in der Schweizer Assekuranz war Carola Wahl zwölf Jahre bei der Deutschen Telekom, wo sie das Handelsgeschäft zurück zum Wachstum führte und den regionalen Infrastrukturvertrieb für Breitband- und Glasfaseranschlüsse aufbaute. In früheren Funktionen bei der Deutschen Telekom war Carola Wahl für den Umbau der Service-Organisation zu einem leistungsfähigen Vertriebskanal mit mehr als 4.000 Mitarbeitern verantwortlich."Wir freuen uns, dass Carola Wahl nun als Beiratsvorsitzende bei uns an Bord ist", sagt Dr. Klaus Harisch, Gründer und CEO von yoummday. "Mit ihrer Erfahrung sowohl in internationalen Großkonzernen als auch jungen Technologieunternehmen fungiert sie erfolgreich als Brückenbauerin zwischen beiden Welten und trägt maßgeblich zum Wachstum von digitalen Geschäftsmodellen bei. Darüber hinaus bringt sie praktische Erfahrung im Vertriebs-, Service- und Datenbereich mit - eine passendere Besetzung hätten wir uns nicht wünschen können."Mit dem neuen Beirat bereitet sich yoummday auf die für einen möglichen zukünftigen Börsengang erforderlichen Strukturen und Prozesse vor. Dr. Florian Heinemann, bekannter Start-up-Investor und General Partner bei Project A, nimmt ebenfalls im Mai seine Arbeit als Beiratsmitglied auf. Project A und Armira Growth hatten im Februar 2022 eine gemeinsame Investition von 30 Millionen Euro für die Wachstumsfinanzierung von yoummday bereitgestellt.Carola Wahl ist der Berufung in den yoummday-Beirat aus voller Überzeugung gefolgt: "Ich beschäftige mich schon länger mit der innovativen New Work-Plattform von yoummday und bin ein echter Fan geworden. Die klaren Vorteile gegenüber klassischen Call Center-Betreibern und das großartige Team begeistern mich. yoummday ermöglicht innerhalb weniger Stunden die Bereitstellung eines Kundensupports oder Telesales-Teams für Unternehmen jeder Größe und Branche."yoummday bietet mit seiner Plattform und rund 55.000 registrierten Talenten in 65 Ländern der Welt ein reines work@home-Modell, das Unternehmen gegenüber der Beauftragung klassischer Call Center deutlich mehr Flexibilität bietet und pro Call Center-Agent und Jahr rund 90 Prozent CO2 einspart. Die Plattform bringt Talente mit Kunden zusammen, die aufgrund ihrer Fähigkeiten und Anforderungen gut zusammenpassen. So entsteht eine hervorragende Zusammenarbeit, die die Qualität des Kundenservices bei Unternehmen deutlich steigert. Die bei yoummday registrierten Talente profitieren ebenfalls von einer hohen Flexibilität, da sie sich ihre Arbeitszeiten frei einteilen können. Gleichzeitig verdienen sie erheblich mehr als in einem klassischen Call Center angestellte Agenten.Pressekontakt:Für weitere Informationen: Anja Meyer - anja@60zeilen.de - +49 173 8911810Original-Content von: yoummday GmbH, übermittelt durch news aktuell