yeedis neuester Start der vac 2 Serie bringt die ultimative Bodenreinigung zu einem erschwinglichen Preis zu mehr Zielgruppen

Berlin (ots/PRNewswire) -Die yeedi vac 2 Serie ist ein Durchbruch in ihrer Preisklasse mit einem perfektionierten Wischsystem und fortschrittlicher Hindernisvermeidungstechnologieyeedi, eine Staubsaugerroboter-Marke, die ihren Kunden bei der Lösung von Problemen im täglichen Leben hilft, hat heute die yeedi vac 2 Serie vorgestellt. Beide Modelle dieser Serie, yeedi vac 2 pro und vac 2, sind mit der branchenführenden Hindernisvermeidungstechnologie ausgestattet, die Objekten auf Ihrem Boden intelligent ausweicht. Das Debüt dieser Serie bringt fortschrittliche Technologie in der Staubsaugerroboterbranche zu einem erschwinglichen Preis für die breite Masse. Zusammen mit dieser Serie hat yeedi ein Tauschreparaturprogramm eingeführt, bei dem die Kunden das Gerät innerhalb der Garantiezeit gegen ein neues austauschen können, anstatt es zu reparieren.Rückmeldungen von Kunden zeigen, dass Roboter mit Technologie aus dem letzten Jahrzehnt ihre Probleme oft nicht lösen konnten. Aber Staubsaugerroboter mit modernster Technologie haben einen hohen Preis, und für Menschen, die nur auf der Suche nach soliden Bodenreinigungsgeräten sind, ist das keine sinnvolle Investition.„Wir sind stolz darauf, dass die im letzten Jahr eingeführte yeedi vac Serie von so vielen Kunden weltweit geliebt und empfohlen wird", kommentiert Gary Li, General Manager von yeedi. „Wir haben darüber nachgedacht, wie wir das Reinigungserlebnis mit Robotern noch weiter verbessern können. Und die yeedi vac 2 Serie ist unsere Antwort. Wir haben sogar eine intelligente 3D-Hindernisvermeidungstechnologie eingesetzt, die in dieser Preisklasse gemeinhin als unrentabel gilt, um mehr Haushalten Zuverlässigkeit zu bieten."Perfektes Wischsystem, das wirklich funktioniertDer yeedi vac 2 pro übernimmt die bewährte Staubsauger- und Wischfunktion der yeedi vac Serie und perfektioniert sie mit einem einzigartigen oszillierenden Wischsystem. Dieses innovative Wischsystem bewegt sich vor und zurück, um das Wischen mit der Hand zu imitieren, aber 5x schneller, so dass selbst die lästigsten Flecken leicht weggewischt werden können. Der yeedi vac 2 ist mit einem langlebigen Wischsystem ausgestattet und bietet eine zuverlässige Wischleistung für verschiedene Bodenarten.Erweiterte HindernisvermeidungVerabschieden Sie sich davon, dass der Roboter stecken bleibt, ab und zu anstößt und dass man vor dem Reinigen aufräumen muss. Dank der 3D-Hindernisvermeidungstechnologie erkennt die yeedi vac 2 Serie auf intelligente Weise Objekte, die sich ihr in den Weg stellen, und reagiert rechtzeitig, um ihnen geschickt auszuweichen. Dank der intelligenten Erkennung von Alltagsgegenständen auf dem Boden können Sie sofort mit der Reinigung beginnen, ohne erst die Unordnung aufheben zu müssen.Keine Beutelentleerung in 30 TagenFunktioniert mit der yeedi-Selbstentleerungsstation (separat erhältlich) für die automatische Beutelreinigung. Mit einem 2,5-Liter-Staubsaugerbeutel in versiegelter Ausführung hält die yeedi vac 2 Series 30 Tage lang den Schmutz fest, so dass Sie das Staubsaugen vergessen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können.Swap-Reparaturprogramm für die yeedi vac 2 Serieyeedi kündigte außerdem ein Tauschreparaturprogramm für diese brandneue Serie an. Mit der Einführung dieses Programms verspricht yeedi, den Kunden einen kostenlosen Ersatz zu gewähren, anstatt das Gerät innerhalb der Garantiezeit zu reparieren.Aus dem Alten das Brandneue machenyeedi hat es seinen Nutzern unglaublich einfach gemacht, ihre alten yeedi-Modelle auf vac 2 pro aufzurüsten. Ab April 2022 können Sie Ihr yeedi-Modell ganz einfach gegen eine Gutschrift für den Kauf von yeedi vac 2 Pro eintauschen.yeedi vac 2 Series Spezifikationen {Vergleichstabelle}Produktmodell yeedi vac 2 pro yeedi vac 2Preis 449,99 € 349,99 €Hindernisvermeidung 3D-Hindernisvermeidung 3D-HindernisvermeidungWischsystem Oszillierendes Wischsystem Langanhaltendes WischenSaugkraft 3000 Pa 3000 PaTeppicherkennung Ja NeinAkkukapazität: 5200 mAh 2600 mAhStaubbehälterkapazität 420 ml 420 mlKapazität des Wassertanks 180 ml 240 mlFunktioniert mit der Ja JaSelbstentleerungsstationPreis und Verfügbarkeityeedi vac 2 pro wird ab dem 20. April zu einem Preis von 449,99 € über verschiedene Kanäle erhältlich sein:Amazon (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fdp%2FB09MCR79P6&data=04%7C01%7Carthur.tan%40cision.com%7C6b0195e98f1e491762a608da20dd8098%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637858432997991497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BqoQ2wZFKC5PbIhFTQK2oTH04BzogtcEM7P1Zl6AF%2FI%3D&reserved=0)OTTO (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.otto.de%2Fp%2Fyeedi-saugroboter-vac-2-pro-S0F3E0Y1%2F%23variationId%3DS0F3E0Y1RL8A&data=04%7C01%7Carthur.tan%40cision.com%7C6b0195e98f1e491762a608da20dd8098%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637858432997991497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ukUOXVRoamK141eVmcFNRu6bHqqSptgyH6YOzg33xqg%3D&reserved=0)Kaufland (http://www.kaufland.de/product/429266372/)eBay (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F363781891524&data=04%7C01%7Carthur.tan%40cision.com%7C6b0195e98f1e491762a608da20dd8098%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637858432997991497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FloyekgNDYbfOE6hx3iC3iW349ncnH95xZhHQdOoaQo%3D&reserved=0)eBay (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F275231598924&data=04%7C01%7Carthur.tan%40cision.com%7C6b0195e98f1e491762a608da20dd8098%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637858432997991497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=f3%2BFZVPcfem7K7nZgBPN21Gh0ce%2B3Hp4gpkdkCFg2sQ%3D&reserved=0)Zum Preis von 349,99 € wird yeedi vac 2 im Juni erhältlich sein. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.yeedi.com/.Informationen zu yeediyeedi ist eine Staubsaugerroboter-Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kunden bei der Lösung von Problemen im täglichen Leben zu helfen. In der Überzeugung, dass alle Funktionen und Innovationen im Dienste der Mehrheit und nicht der Minderheit stehen, bringen wir intelligente Reinigungsprodukte in mehr Haushalte, um ihnen zu helfen, ihr Haus mit Leichtigkeit sauber und gesund zu halten.#yeediFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1798747/Horizontal_KV_DE.jpgPressekontakt:media@yeedi.comOriginal-Content von: YEEDI TECHNOLOGY LIMITED, übermittelt durch news aktuell