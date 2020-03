xx network um Krypto-Koryphäe David Chaum startet xx coin Referral Sale für Mitglieder (FOTO)

Grand Cayman (ots) - Das xx network, mit seiner bahnbrechendenBlockchain-Technologie zum Schutz der Privatsphäre unter der Leitung vonDigi-Cash Gründer und Krypto-Pionier, Dr. David Chaum, startet ab sofort einenlimitierten xx coin Referral Sale für Mitglieder. Der größtmögliche, weltweiteVerkauf der digitalen Token an möglichst viele User wird das xx Netzwerk dabeiunterstützen, das Ziel einer wirklichen Dezentralisierung zu erreichen.Limitierter xx coin Referral Sale für Mitglieder endet am 20. März 2020Der limitierte xx coin Referral Sale startet ab sofort und endet am Freitag, den20. März 2020, um 18:00 Uhr EST. Der Token-Verkaufspreis liegt bei 0,36 USD. Umteilnehmen zu können, müssen Community-Mitglieder dieQualifikationsanforderungen erfüllen und Token im Wert von mindestens 100,00 USDentweder bereits beim Erstverkauf erworben haben oder während des nunstattfinden Member Deals erwerben. Nach dem Kauf erhalten Token-Inhaber perE-Mail einen einmalig gültigen Referenzcode.Unterstützer des xx network, die bereits vor Donnerstag, 20. Februar 2020, um18:00 Uhr EST im Registrierungsprozess bestätigt wurden, erhalten 20 Bonus-Token+ 2,0% Prozent-Token pro Weiterempfehlung. Käufer, die sich am letztenDonnerstag nach 18:00 Uhr EST erfolgreich registrierten, erhalten jeweils 15Bonus-Token pro Person sowie 1,0% prozentuale Token für jede Weiterempfehlung.Ein Käufer, der beim ersten Kauf einen Referenzcode während derWeiterempfehlungs-Laufzeit eingibt, erhält 8 Bonus-Token. Die Verteilung derToken, die während des Referral Sale erworben wurden, erfolgt ab Montag, den 2.März 2020. Der Besitz und die Kontrolle des xx network verteilt sich, ganz ohnePrivat Venture Capital Backup, über eine globale Nutzergemeinschaft. DieErstverteilung der xx coins erfolgt über einen ERC-1404 Smart Contractausschließlich an Bürger außerhalb der USA, basierend auf dem Securities Act von1933.Metadata Shredding und Datenschutz für Smartphone-Benutzer werden Realität"Der Schutz persönlicher Kommunikations- und Zahlungskanäle ist das wesentlicheund notwendige Merkmal einer freien und stabilen Demokratie. Genau das leistetunser einzigartiges xx-Netzwerk: Es schafft eine geschützte Sphäre für diewichtigsten persönlichen Interaktionen", so David Chaum. "Denn Privatsphäre istder Schlüssel unserer Zukunft. Die xx-Netzwerk-Technologie stellt einenfundamentalen Durchbruch in der Kryptographie dar, der den Verbrauchern einesichere, leistungsstarke Vernichtung von Metadaten auf globaler Ebeneermöglicht. Meine Vision, dass Verbraucher vertrauliche Gespräche führen undTransaktionen in einer sicheren, digitalen Umgebung in Echtzeit über diexx-Netzwerk-Plattform durchführen können, ist zukunftsweisend und ist dabeischon heute ein wesentlicher Bestandteil dessen, was den größten Softwareaufwandüberhaupt darstellt: Das Messaging," ist David Chaum überzeugt.Pressekontakt:PIABO PR GmbHelixxir@piabo.netWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132542/4538317OTS: ElixxirOriginal-Content von: Elixxir, übermittelt durch news aktuell