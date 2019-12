Grand Cayman, Kaimaninseln (ots/PRNewswire) - Das xx-Netzwerk hat neueEinzelheiten zur Token-Ökonomie der xx-Münze bekanntgegeben, die revolutionäreBlockchain und Kryptowährung unter der Leitung von David Chaum, Gründer vonElixxir und Praxxis.Die Meldung, die als Ergänzung vom Whitepaper zum xx-Netzwerk veröffentlichtwurde, bietet weitere Einzelheiten zu und gibt Aufschluss über dieÖkonomie-Incentivierung der Stakeholder innerhalb des Ökosystems vomxx-Netzwerk. Die Token-Ökonomie vom Netzwerk reguliert, wie das dezentralisiertexx-Netzwerk die Interessen von Stakeholdern, wie Netzknoten-Betreiber,dApp-Entwickler und gewöhnliche Benutzer, in Einklang bringen kann. Dasaktualisierte Whitepaper steht der Öffentlichkeit auf xx-coin.io (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2675870-1&h=791341580&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2675870-1%26h%3D2825299626%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fxx-coin.io%252F%26a%3Dxx-coin.io&a=xx-coin.io) zur Verfügung."Die xx-Münze ist eine digitale Währung, die konzipiert wurde, um dasdezentralisierte Ökosystem des xx-Netzwerks zu unterstützen und entsprechendeAnreize zu bieten", so David Chaum. "Die Token-Ökonomie vom xx-Netzwerk ist einentscheidender Baustein unseres starken Fundaments, um langfristigePrivatsphäre, Brauchbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Wir freuen unssehr, der Community diese Einzelheiten bekanntgeben zu dürfen."Um das Verständnis der Öffentlichkeit vom xx-Netzwerk, der xx-Münze undToken-Ökonomie zu fördern, richtet das Team vom xx-Netzwerk aktuell einekostenlose Webinar-Reihe mit acht Sitzungen aus. Community-Mitglieder könnensich über die Praxxis-Webseite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2675870-1&h=957977824&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2675870-1%26h%3D1313671306%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpraxxis.io%252Fblog%252Fupcoming-webinars%26a%3DPraxxis%2Bwebsite&a=Praxxis-Webseite) zur Teilnahme an denWebinaren anmelden, Fragen stellen und Feedback liefern.Diese Ankündigung der Token-Ökonomie erfolgt kurz nach der Freigabe desWhitepaper zum xx-Netzwerk und zugehöriger technischer Dokumente, die vonElixxir und Praxxis veröffentlicht wurden. Mithilfe der Elixxir-Technologie kanndas xx-Netzwerk durch das Shredding von Benutzer-Metadaten beispiellosenDatenschutz bieten. Die Praxxis-Technologie stellt dem xx-Netzwerk hingegenseine xx-Münzwährung und ein Konsensprotokoll bereit, das Endorser-Sampling,lineare Skalierung, Commitment-Randomness und kompakte Endorsement-Signaturenzur Gewährleistung einer effizienten Quantensicherheit integriert.David Chaum, Gründer von Elixxir und Praxxis, steht für ein Interview zurVerfügung.Informationen zu David Chaum:David Chaum (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2675870-1&h=2042989014&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2675870-1%26h%3D523252586%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fchaum.com%252F%26a%3DDavid%2BChaum&a=David+Chaum)istweithin bekannt für die Erfindung der ersten digitalen Währung, e-Cash, in denfrühen 1980er Jahren. In den 1990er Jahren setzte er sie in seinem UnternehmenDigiCash ein. Kürzlich erhielt er außerdem Anerkennung für das Konzept einerersten dezentralen Blockchain, die erstmals in seiner Doktorarbeit in Berkeleyim Jahr 1982 Erwähnung fand.Informationen zum xx-Netzwerk:Die xx-Münze ist eine digitale Währung, die dezentrales Messaging, Zahlungen unddApps im xx-Netzwerk unterstützt. Das xx-Netzwerk wurde in Erwiderung auf diezunehmende Besorgnis der Öffentlichkeit über den Datenschutz der Benutzer sowiedie wachsende Bedrohung durch Quantencomputing entworfen. DieElixxir-cMix-Netzwerkschicht bietet bahnbrechenden Datenschutz und Sicherheitdurch das Shredding von Benutzer-Metadaten. Praxxis verwendet eine denominierteMünzen-Struktur, die Zahlungen in einzelne Münzen aufteilt, um Datenschutz zugewährleisten, sowie eine besondere Hash-basierte Kryptographie, die vorAngriffen durch aktuelle Nationalstaat-Gegner und vor zukünftigenQuantencomputern sicher ist.Informationen zu Praxxis:Praxxis (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2675870-1&h=60821099&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2675870-1%26h%3D1245385325%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpraxxis.io%252F%26a%3DPraxxis&a=Praxxis)ist eine digitaleWährung und ein Konsens-Protokoll, das eine Full-Stack-Blockchain unterstützt.Praxxis wurde von WBM Corp. entworfen und entwickelt. WBM Corp., das von WilliamCarter geführt wird, ist eines der ersten Unternehmen mit Sitz in der CaymanEnterprise City auf den Kaimaninseln. Carter ist Informatiker und verfügt überumfangreiches Hintergrundwissen zu Systemdesign, das er sich durch seine Arbeitim Bereich Blockchain, Optik-F&E und zuvor bei JPL in Pasadena angeeignet hat.Das WBM-Team besteht aus Kryptographen, Entwicklern, Betriebspersonal undMarketingexperten. Frühe Arbeiten zur Praxxis-Chain wurden bei der PrivategrityCorporation im Raum Los Angeles durchgeführt. 