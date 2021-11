xSigma: Will NFTs von 3 NFL-Spielern anbieten!

Ein Unternehmen, das in den Bereich des NFT-Marktplatzes expandiert, ist xSigma. Das Unternehmen hat sich aktiv um neue Athleten bemüht und gab am Dienstag die Aufnahme von drei Spielern für einen bevorstehenden NFT-Start bekannt.

xSigma, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der ZK International Group Co Ltd(NASDAQ:ZKIN), kündigte an, dass esMaximNFT mit NFT-Kollektionen für drei NFL-Spieler auf den Markt bringen wird: Janoris Jenkins (Tennessee ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung