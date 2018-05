www.tuv-job.de: TÜV AUSTRIA sucht technische Expertinnen und Experten in Deutschland - BILD

Wien/Köln (ots) - Das österreichische Prüf- und Zertifizierungsunternehmen TÜVAUSTRIA startet Job-Offensive in DeutschlandDer TÜV AUSTRIA verzeichnet in den letzten Jahren in Deutschland eine überauspositive Geschäftsentwicklung. Hohes Expertenwissen, Flexibilität und dieweltweite Vernetzung innerhalb der TÜV AUSTRIA Group schafft größtmöglichenHandlungsspielraum. Mit einem breit aufgestellten Portfolio an technischenSicherheitsdienstleistungen bietet TÜV AUSTRIA Deutschland individuell aufKunden zugeschnittene Lösungen an.Markus Pflüger, Geschäftsführer von TÜV AUSTRIA Deutschland: "Im industriellenUmfeld oder auch in Sachen Maschinensicherheit sind zumeist verschiedenesicherheitstechnische Dienstleistungen und Qualitätsmanagement gefragt. UnsereKombinationslösungen bringen Kunden neben mehr Effizienz und attraktivenPrüfkosten eine vertrauensvolle langjährige Partnerschaft."Ein besonderer Schwerpunkt der Tätigkeiten des TÜV AUSTRIA in Deutschland liegtim Bereich Cybersecurity und Industrie 4.0. Immer mehr Kunden und Partnervertrauen hier auf die langjährige Expertise des TÜV AUSTRIA. Tendenz steigend.TÜV AUSTRIA ist dafür mit einem eigenen Unternehmen, der TÜV TRUST IT, seit überzehn Jahren erfolgreich am Markt. Detlev Henze führt, gemeinsam mit ThomasBiedermann, von Köln und Wien aus den IT-TÜV. Detlev Henze: "Mit eigensentwickelten Safety- und Security-Konzepten tragen wir wesentlich dazu bei, dassUnternehmen und Organisationen datentechnisch sicher sind."TÜV AUSTRIA Executive Business Director Thomas Biedermann: "Um kontinuierlichweiter wachsen zu können und den wachsenden Anforderungen unserer Kunden undPartner auch in Deutschland noch stärker gerecht werden zu können, startet TÜVAUSTRIA jetzt eine Joboffensive. Für alle, die Teil eines sympathischen Teamswerden wollen, gibt es nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz in einemdynamischen technikorientierten Umfeld sondern auch exzellenteWeiterentwicklungsmöglichkeiten, die unser Unternehmen bietet. Wir freuen unsauf die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!"TÜV AUSTRIA sucht Spezialisten für Industrie 4.0-Lösungen, IT-undDatensicherheit, Software- und Hardware-Ingenieure für Funktionale Sicherheitfür Komponenten und Maschinen, Experten im Bereich KathodischerKorrosionsschutz, Explosionsschutz und Werkstofftechnik, Sachverständige fürDruckgeräte, Auditoren für Managementsysteme und Aufzugsprüfer.Stefan Haas, CEO der TÜV AUSTRIA Group: "Die TÜV AUSTRIA Group ist in mehr als20 Ländern tätig. Das eröffnet nicht nur spannende Karriereperspektiven sondernbietet vielseitige Möglichkeiten für technische Expertinnen und Experten, dieeine neue Herausforderung in einem dynamisch wachsenden Unternehmen suchen."Bewerbungen in Deutschland [www.tuv-job.de] (http://www.tuv-job.de/)Bewerbungen in Österreich [www.tuv-job.at ] (http://www.tuv-job.at)TÜV AUSTRIA Group - [Mehr drin] (https://www.tuv.at/loesungen/einfach-sicher/)Mehr Drin - Teil 2: [Die Imagevideo Trilogie des TÜV AUSTRIA](https://youtu.be/_uujS81uGO0)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie imOTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:TÜV AUSTRIA - Deine Zukunft | www.tuv-job.de | Tel.: +49 (0)711 722 336 - 22| Kurze Straße 40 70794 Filderstadt/DeutschlandDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/13854/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHERVERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: TÜV AUSTRIA Gruppe, übermittelt durch news aktuell