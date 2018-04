www.tuv-job.de: TÜV AUSTRIA startet Job-Offensive in Deutschland - ANHÄNGE

Mehr drin beim TÜV AUSTRIA - als dynamisch wachsendessicherheitstechnisches Dienstleistungsunternehmen sucht TÜVAUSTRIA technische Expertinnen und Experten in Deutschland.Wien/Köln (ots) - Der [TÜV AUSTRIA] (http://www.tuv.at)verzeichnet in den letzten Jahren in Deutschland eine überauspositive Geschäftsentwicklung. Hohes Expertenwissen, Flexibilität unddie weltweite Vernetzung innerhalb der TÜV AUSTRIA Group schafftgrößtmöglichen Handlungsspielraum. Mit einem breit aufgestelltenPortfolio an technischen Sicherheitsdienstleistungen bietet [TÜVAUSTRIA Deutschland] (http://www.tuv-ad.de) individuell auf Kundenzugeschnittene Lösungen an.Markus Pflüger, Geschäftsführer von TÜV AUSTRIA Deutschland: "Imindustriellen Umfeld oder auch in Sachen Maschinensicherheit sindzumeist verschiedene sicherheitstechnische Dienstleistungen undQualitätsmanagement gefragt. Unsere Kombinationslösungen bringenKunden neben mehr Effizienz und attraktiven Prüfkosten einevertrauensvolle langjährige Partnerschaft."Ein besonderer Schwerpunkt der Tätigkeiten des TÜV AUSTRIA inDeutschland liegt im Bereich Cybersecurity und Industrie 4.0. Immermehr Kunden und Partner vertrauen hier auf die langjährige Expertisedes TÜV AUSTRIA. Tendenz steigend. TÜV AUSTRIA ist dafür mit einemeigenen Unternehmen, der [TÜV TRUST IT] (http://www.it-tuv.com), seitüber zehn Jahren erfolgreich am Markt. Detlev Henze führt, gemeinsammit Thomas Biedermann, von Köln und Wien aus den IT-TÜV. DetlevHenze: "Mit eigens entwickelten Safety- und Security-Konzepten tragenwir wesentlich dazu bei, dass Unternehmen und Organisationendatentechnisch sicher sind."TÜV AUSTRIA Executive Business Director Thomas Biedermann: "Umkontinuierlich weiter wachsen zu können und den wachsendenAnforderungen unserer Kunden und Partner auch in Deutschland nochstärker gerecht werden zu können, startet TÜV AUSTRIA jetzt eineWachstumsoffensive. Für alle, die Teil eines sympathischen Teamswerden wollen, gibt es nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz in einemdynamischen technikorientierten Umfeld sondern auch exzellenteWeiterentwicklungsmöglichkeiten, die unser Unternehmen bietet. Wirfreuen uns auf die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!"Zwtl.: Mehr drin für Mitarbeiterinnen und MitarbeiterTÜV AUSTRIA sucht Spezialisten für Industrie 4.0-Lösungen, IT-undDatensicherheit, Software- und Hardware-Ingenieure für FunktionaleSicherheit für Komponenten und Maschinen, Experten im BereichKathodischer Korrosionsschutz, Explosionsschutz und Werkstofftechnik,Sachverständige für Druckgeräte, Auditoren für Managementsysteme undAufzugsprüfer: [www.tuv-job.de] (http://www.tuv-job.de)Stefan Haas, CEO der TÜV AUSTRIA Group: "Die TÜV AUSTRIA Group istin mehr als 20 Ländern tätig. Das eröffnet nicht nur spannendeKarriereperspektiven sondern bietet vielseitige Möglichkeiten fürtechnische Expertinnen und Experten, die eine neue Herausforderung ineinem dynamisch wachsenden Unternehmen suchen."Zwtl.: Mehr drin auf der Hannover Messe 2018Vom 23. bis 27. April 2018 findet in Hannover die weltweitbedeutendste Industriemesse statt. [TÜV AUSTRIA Group](http://www.tuv.at/hannover) ist bei diesem Messeevent mit einemeigenen Stand vertreten: Stand D18 in Halle 5[www.tuv-job.de] (http://www.tuv-job.de) - Mehr drin. FürMitarbeiterinnen und Mitarbeiter.[http://www.tuv.at/mehrdrin] (http://www.tuv.at/mehrdrin) - TÜVAUSTRIA Group[http://www.it-tuv.com] (http://www.it-tuv.com) - TÜV AUSTRIA -TÜV TRUST IT[Video] (https://youtu.be/_uujS81uGO0)Rückfragehinweis:TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH | +49 (0)711 722 336 - 22tuv-deutschland@tuv.at | Kurze Straße 40 D-70794 Filderstadt bei Stuttgart | www.tuv-ad.deDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/13854/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: TÜV AUSTRIA Gruppe, übermittelt durch news aktuell