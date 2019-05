www.transplant-wissen.de: Neue Website unterstützt Menschen mit Spenderorgan und deren Angehörige (FOTO)

Hamburg (ots) -In Deutschland wurden 2018 3.959 Organe transplantiert.(1) Dennochwarten laut Eurotransplant, der zentralen Organisation für dieZuteilung von Spenderorganen, mehr als 9.400 Patienten auf ein neuesOrgan.(2) Diesen Menschen kann eine Organspende ein neues Lebenschenken. Für transplantierte Personen und Menschen, die noch auf derWarteliste stehen, gilt es, sich auf dieses neue Leben einzustellen.Dafür hat Chiesi jetzt die neue Webseite www.transplant-wissen.degestaltet, die alles Wissenswerte zum Thema vereint.Die neue Plattform bietet ihren Nutzern hilfreiche Orientierungvon der Diagnose bis zur Nachsorge - ebenso übersichtlich wieverständlich aufbereitet und mit anschaulichen Grafiken gestaltet.Betroffene finden hier wertvolle Ratschläge zur aktiven Gestaltungihres Alltags, aber auch für Angehörige und Interessierte gibt esAntworten auf zahllose Fragen, die das Thema mit sich bringt.Was bedeutet eine Organspende für mein Leben? Was muss ich alsBetroffener beachten? Was kommt nach der Transplantation auf mich undmeine Familie zu? Welche Medikamente werden meine täglichenBegleiter? Kann ich danach noch sportlich aktiv sein oder Haustierehalten? Diese und viele weitere Aspekte behandeltwww.transplant-wissen.de in vier übersichtlich gestaltetenMenüpunkten:- Unter "Transplant-Infos" findet der Nutzer wertvolle Fakten,medizinische Hintergründe und Informationen zum gesamten Ablaufeiner Transplantation.- "Mein Leben mit Spenderorgan" klärt über den Alltag nach derTransplantation auf und gibt Tipps, wie man möglichst lange undkomplikationslos mit dem neuen Organ eine gute Lebensqualitäterreichen kann.- Unter "Immunsuppression" werden der Umgang mit Medikamenten,ihre Wirkungsweise und die Vermeidung von Komplikationenerläutert.- Der Menüpunkt "Service" bietet hilfreiche Materialien zumDownload und Linklisten zu weiterführenden Informationen.Die Chiesi GruppeChiesi Farmaceutici S.p.A. ist ein internationales,familiengeführtes Pharma-Unternehmen mit Hauptsitz in Parma, Italien.Chiesi widmet sich der Forschung, der Entwicklung und dem Vertriebinnovativer verschreibungspflichtiger Medikamente fürAtemwegserkrankungen, Neonatologie, Transplantationsmedizin sowieSeltene Erkrankungen. Mit seinen therapeutischen Produkten zähltChiesi zu den führenden Unternehmen auf dem Gebiet derAtemwegserkrankungen. Darüber hinaus gehören hochspezialisierteTherapien für die Behandlung Seltener Erkrankungen zu denKernkompetenzen. Das 1935 gegründete Unternehmen beschäftigt heutemehr als 5.600 Mitarbeitenden in weltweit 28 Tochtergesellschaftenund vertreibt seine Produkte in über 70 Ländern. Der im Jahr 2018erzielte Umsatz beläuft sich auf 1,786 Mrd. Euro.Die Chiesi GmbH in DeutschlandDie Chiesi GmbH mit ihrem Sitz in Hamburg beschäftigt inDeutschland rund 350 Mitarbeitende im Innen- und Außendienst. Alsgrößte Vertriebsgesellschaft der Chiesi Gruppe erwirtschaftete sie imJahr 2018 einen Umsatz von insgesamt 216 Mio. Euro. Chiesiunterstützt alle an der Versorgung der Patienten Beteiligten darin,diesen ein besseres Leben zu ermöglichen und engagiert sich in derGestaltung und Fortentwicklung des Gesundheitssystems. 2019 wurde dasmittelständische Unternehmen erneut vom TOP Employers Institute alsTop Arbeitgeber ausgezeichnet.Referenzen(1) DSO Jahresbericht Organspende und Transplantation in Deutschland2018 https://www.dso.de/uploads/tx_dsodl/JB_2018_Web_NEU.pdf (zuletztaufgerufen am 28.05.2019)(2) 2018 Eurotransplant;https://www.eurotransplant.org/cms/index.php?page=pat_germany(zuletzt aufgerufen am 28.05.2019)Pressekontakt:Chiesi GmbHLeiter Customer Experience & CommunicationBastian MakenthunGasstraße 6D - 22761 HamburgTel. +49 40 89724 222E-Mail: b.makenthun@chiesi.comOriginal-Content von: Chiesi GmbH, übermittelt durch news aktuell