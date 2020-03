www.Personal-Tausch.de - Unternehmen in der aktuellen Krisensituation unbürokratisch vernetzen

Hamburg (ots) - Die nudge GmbH mit Geschäftsführer Jörg Salamon, das Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft Olaf Steinbiß (SPD) und der Unternehmensberater Christian Dreser haben aufgrund der aktuellen Corona-Krise das Portal http://www.Personal-Tausch.de in Hamburg gestartet. Das Portal steht allen Nutzern ab sofort kostenfrei zur Verfügung.Am Freitag dem 27. März wurde das Portal veröffentlicht und ist unter http://www.Personal-Tausch.de zu erreichen.Die Webseite hilft Unternehmen dabei, etwaige personelle Überkapazitäten im Austausch mit anderen Unternehmen sinnvoll zu nutzen oder aber dringend benötigtes Personal zu finden.Die Finanzierung erfolgt derzeit über die nudge GmbH aus Hamburg und diverse Unterstützerinnen und Unterstützer."Ich freue mich, dass wir durch unsere Kompetenz bei der Erstellung digitaler Lösungen, Unternehmerinnen und Unternehmern eine kurzfristige und kostenlose Unterstützung zur Krisenbewältigung bereitstellen können", sagte Jörg Salamon, Geschäftsführer nudge GmbH, Hamburg.Wie kann Personal-Tausch.de Unternehmen kurzfristig und unbürokratisch helfen?Die Idee ist, dass Unternehmen, die derzeit mit personellen Überkapazitäten konfrontiert sind, die Möglichkeit erhalten, dieses Personal anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Zudem wird Unternehmen geholfen, die derzeit aufgrund gesteigerter Nachfrage mit einem personellen Engpass konfrontiert sind.Allem voran steht natürlich, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter der jeweiligen Unternehmen sich bereit erklären, für einen bestimmte Zeitraum für ein anderes Unternehmen zu arbeiten.Die Abwicklung des Personal-Tausches obliegt den jeweiligen Unternehmen. Sollten Unternehmen in dem Portal auf ein interessantes Angebot treffen, kontaktieren Sie den Anbieter direkt über die jeweilige Annonce.Olaf Steinbiß (SPD), sagte hierzu: "Der Tausch von Personal zwischen einzelnen Unternehmen kann auch arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Ich empfehle, dass die beteiligten Unternehmen bei rechtlichen Unklarheiten auf anwaltliche Unterstützung zurückgreifen."Grundsätzlich kann jedes Unternehmen oder jede Privatperson, die Ihre Arbeitsleistung anbieten will, die Plattform kostenlos nutzen. Die Verhandlung über die Abgabe und Aufnahme von Mitarbeitern (oder denkbar auch Investitionsgütern wie Fahrzeuge und Maschinen), erfolgt bilateral zwischen den Unternehmen selbst. Die Plattform kann allgemeine Hilfestellung bezüglich der Abwicklung zur Verfügung stellen, bleibt aber ansonsten ein Netzwerk-Portal, das sich auf das Zusammenbringen der möglichen Partner beschränkt.Pressekontakt:Jörg Salamonj.salamon@nudge.media+49 (0) 40 - 87 09 94 87Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143083/4559097OTS: nudge GmbHOriginal-Content von: nudge GmbH, übermittelt durch news aktuell