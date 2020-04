Ein wunderbar vielseitiges Dankeschön: RTLZWEI-Zuschauer verneigen sich vor allen Helfern in der Krise / #gemeinsamgegencorona bei RTLZWEI (FOTO)

München (ots) -- TV-Sender veröffentlicht extralangen Trailer mit Einsendungen der Zuschauer - Weitere Maßnahmen mit Promi-Unterstützung On Air und in Social Media - Alle Produktionen sollen ermuntern und bestärken, die Krise gemeinsam zu meisternRTLZWEI lässt nicht nur Sendergesichter im Reportage-Special "Corona-Zeit" zu Wort kommen (Do. 21:15 Uhr), sondern gibt auch den eigenen Zuschauern eine Stimme. So wurden RTLZWEI-Fans dazu aufgerufen, ihren ganz persönlichen Helden "Danke" zu sagen. Hunderte sind diesem Aufruf gefolgt und haben die verschiedensten Berufe und Berufsgruppen für den längsten "Danke-Trailer" überhaupt eingereicht. Weitere Botschaften, die in diesen Zeiten Mut machen, trägt der Sender mit neuen Trailern, Werbetrennern und Social Media Items vor - und das mit starker Promi-Unterstützung.Viele Menschen halten unsere Gesellschaft in der aktuellen Krise in Gang. Ihnen wird Dank zuteil, im Kleinen wie im Großen. Die wahrscheinlich größte Sammlung fasst RTL ZWEI nun in einem 120-sekündigen Trailer zusammen und strahlt sie zur besten Sendezeit aus. Am Donnerstagabend - während der Reportage "Corona-Zeit - Wie RTLZWEI Stars jetzt leben" zeigt der Sender den Trailer erstmals.Der Dank der RTL ZWEI -Zuschauer gilt all jenen Menschen und Berufsgruppen, die Tag für Tag selbstlos und unbeirrt weitermachen und für uns und unsere täglichen Bedürfnisse da sind. Weil eine solche Liste eigentlich immer unvollständig ist, hatte der Sender seine Zuschauer aufgerufen, ihre Dankeswünsche einzusenden. Hunderte Berufsgruppen erhalten mit dem Danke-Trailer eine innige Verneigung und den gebührenden Applaus - untermalt von Pietro Lombardis Nummer-Eins-Hit "Phänomenal" in einer gefühlvollen Akustik-Version.Weitere On-Air und Online-Flächen belegt RTL ZWEI mit positiven Botschaften rund um die Corona-Krise - und das mit prominenter Unterstützung: Im Rahmen der Aktion #gemeinsamgegencorona treten zahlreiche Sendergesichter auf den Plan und bespielen Trailer und Social Media Items. Ob "Papa Joe" Lutz Schweigel oder Liza Waschke, "Schmidti" und "Krätze" (alle "Berlin - Tag & Nacht"), Carolina Noeding und Danny Liedtke ("Köln 50667") oder die Geissens, Manuela Reimann, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bis hin zu "Love-Island"-Liebling Melissa: Die Reality-Stars machen den Zuschauern Mut, das Beste aus unser aller Situation zu machen, geben aber auch sehr unterhaltsam Einblick in ihren Alltag in Corona-Zeiten.Zusätzlich setzt RTL ZWEI auch Werbetrenner ein, um die emotionalen Apelle und Ratschläge der Protagonisten zu transportieren. Diesen positiven Botschaften wie zum Beispiel "Vergesst Oma und Opa nicht" verleihen die Darsteller aus "Köln 50667", "Krass Schule" und "Berlin - Tag und Nacht" mit vielen sehr individuellen Clips bildstarken Ausdruck. Mit dabei sind unter anderem die Reality-Soap-Stars Luise-Isabell Matejczyk, Daniel Peukmann und Christoph Oberheide. Außerdem mit von der Partie sind Janina Andre, Alexander Freund, Marcel Maurice Neue, Martin Wernicke und viele weitere Sendergesichter.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6605/4563004OTS: RTLZWEIOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell