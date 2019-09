Mit woom raus ins Abenteuer

Friedrichshafen (ots) - Mit neuem woom Mountainbike, E-Mountainbike und neuerBekleidungskollektion.Auf der Eurobike, der wichtigsten internationalen Fahrradmesse inFriedrichshafen, präsentiert woom sein erstes Mountainbike, seine ersteBekleidungskollektion sowie ein E-Mountainbike als exklusives Preview. Gemäß demneuen Claim "pedal your planet" bietet woom Kindern vielfältige Möglichkeiten,um Freude an der Bewegung im Freien mit dem Rad zu erleben.woom OFF Mountainbike - cool und ultraleichtMit dem neuen woom OFF - dem ersten von woom kreierten Mountainbike - lernenKinder, ihre Grenzen auszuloten und Hürden zu überwinden. Das Abenteuer-Bike mitCarbongabel und hydraulischen Scheibenbremsen ist trotz seiner Leichtigkeit (ab7,8 kg) robust genug für raue Entdeckungstouren und bietet gut durchdachteKomponenten für style-affine Kids von sechs bis vierzehn Jahren. Für das woomOFF wurde im August auch eine spektakuläre Videokampagne(https://www.youtube.com/watch?v=gyn9W83unfQ) lanciert, die darstellt, wieKinder mit dem woom OFF in die Freiheit ausbrechen, gemeinsam Spaß in der Naturhaben, anstatt vor dem Bildschirm zu sitzen.woom E-Mountainbike - Mit Rückenwind in die FreiheitAuf der Eurobike präsentiert woom auch sein erstes E-Mountainbike, der Name istnoch geheim. E-Bikes für Erwachsene haben den Markt bereits im Sturm erobert.Damit Kinder nun mit ihren motorisierten Eltern mithalten können, wurde das neueE-Mountainbike aus der Kinderperspektive entwickelt: Das sanfte Antriebssystemvermittelt den Jüngeren ein natürliches, sicheres Fahrgefühl, es istleichtgewichtig und der Motor inklusive Batterie herausnehmbar, sodass es auchals sportliches Mountainbike eingesetzt werden kann. "Mit demall-terrain-tauglichen E-Bike möchten wir Familien die Möglichkeit geben, ihrenErlebnishorizont zu erweitern und gemeinsam mehr Freude und Genuss im Freien zuerleben", zeigt sich woom CEO Christian Bezdeka stolz.WORN TO BE WILD - Mode für junge WildeDie Welt von woom wird immer bunter und vielfältiger, dafür sorgt nun auch eineeigene Modelinie: WORN TO BE WILD - unkomplizierte, stilsichere Mode mit vielenschlauen Details. Die Funktionsbaumwolle ist wasserabweisend und winddichtverwoben. Die T-Shirts sind hinten länger als vorne geschnitten - das hält dieNieren schön warm. Humorvolle Details wie Reißverschlüsse mit Fahrrädern rundendie wilde Linie ab. Besonderes Highlight ist die Cinoterra Adventure Jacke, diegestern mit dem Eurobike Award ausgezeichnet wurde: sonnengelb, mit vielenTaschen, eingenähten Handschuhen und einer Kapuze, die über den Helm gestülptwerden kann.woom - Junges Unternehmen, außergewöhnliche Erfolgsstory2019 war für woom auch ein Jahr mit außergewöhnlichem Wachstum. Der Räderverkaufstieg um 75% - bereits im August hatte woom den Gesamtumsatz des Vorjahreserreicht. woom hat sich seit der Unternehmensgründung 2013 nicht nur in derDACH-Region als beliebteste Kinder-Fahrradmarke etabliert, sondern istmittlerweile in über 30 Ländern weltweit präsent. Die Anzahl derMitarbeiterInnen hat sich seit dem letzten Jahr verdoppelt. "Unser Ziel ist,eine Bikewelt aus der Kinderperspektive zu schaffen und möglichst vielen jungenMenschen weltweit die Begeisterung fürs Radfahren zu vermitteln", so woom CEOMarcus Ihlenfeld. Asien zählt zu den nächsten Zielmärkten.Link zur ausführlichen Pressemappehttps://bit.ly/2lFb0HqFotos zum Download:woom OFF Mountainbike Detailfotos des Fahrrads mit Freistellernhttps://bit.ly/2jYuUgcwoom OFF Mountainbike action pics im Waldhttps://bit.ly/2lF6dpqwoom E-Bike Freistellerhttps://bit.ly/2lTOBGzWORN TO BE WILD Modehttps://bit.ly/2lF6uZuwoom CEOs und Unternehmenhttps://bit.ly/2lF6zwgKataloge zum Downloadwoom OFF Mountainbike und E-Mountainbikehttps://bit.ly/2k5pIHAWORN TO BE WILD Bekleidungskollektionhttps://bit.ly/2m20qe3Kontakt:Teresa Arrieta, Press ManagerMobil: +43 664 213 72 53teresa.arrieta@woombikes.comwww.woombikes.comOriginal-Content von: woom Kinderfahrräder, übermittelt durch news aktuell