Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Am 14. Juni fand in Shenyangdie Gründungskonferenz der wissenschaftlichenForschungsinstitutvereinigung "One Belt And One Road" statt. VierzigForschungsinstitute aus 18 Städten im In- und Ausland haben gemeinsamdie wissenschafliche Forschungsinstitutvereinigung "One Belt And OneRoad" ins Leben gerufen.Im Rahmen der Konferenz wurden die Vereinigungsverfassungverabschiedet und die Shenyang-Deklaration der wissenschaftlichenForschungsinstitutvereinigung "One Belt And One Road" verkündet. Esfand auch die Wahl des ersten Aufsichtsrates der Vereinigung statt,bei der Shenyang Surveying Geotechnical Research Institute Co, Ltd ofMCC zum Präsidenten gewählt wurde.Shenyang, mit seinem großen Standortvorteil undEntwicklungsmöglichkeiten, ist als Stadt ein wichtiger Knotenpunktvon "The Belt and Road". Die Gründung derForschungsinstitutvereinigung "One Belt And One Road" ist eine derwichtigen Maßnahmen der Stadtverwaltung von Shenyang beim Aufbaueiner modernen internationalen Metropole.Die Stadtverwaltung von Shenyang hofft, dass der kulturelleAustausch und das internationale gegenseitige Vertrauen dankThinktank-Kommunikation und technischen Dienstleistungen durch dieForschungsinstitutvereinigung "One Belt And One Road" gefördertwerden. Die Vereinigung soll auch neue Wege für gegenseitigeErgänzung, Offenheit und Entwicklung erforschen und so Shenyang neueEnergie bei seiner Entwicklung zu einem Zentrum für wissenschaftlicheund technologische Innovation in Nordostasien verleihen.Links zu Bildern im Anhang:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=314573