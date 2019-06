"wissen aktuell: Rettet die Insekten!": 3sat-Wissenschaftsdoku über die bedrohten Tiere (FOTO)

Mainz (ots) -Donnerstag, 27. Juni 2019, 20.15 UhrErstausstrahlungEs gibt weltweit mehr als eine Million Insektenarten, doch dieseVielfalt ist stark bedroht. Die Wissenschaftsdokumentation "wissenaktuell: Rettet die Insekten!" am Donnerstag, 27. Juni 2019, 20.15Uhr in 3sat, beschäftigt sich mit den Insekten, die so wichtig fürdas Überleben des Menschen sind.Ohne Insekten gäbe es kein Leben auf der Erde. Sie bestäubenunsere Kultur- und Nutzpflanzen, sie recyceln die organischen Abfällein der Natur und sind in den Ökosystemen wichtige Bestandteile derNahrungsketten. 2017 schlugen Insektenforscher Alarm: Siedokumentierten über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnteneinen Rückgang der Insektenzahlen um 75 Prozent. Was sind dieUrsachen für diese Dezimierung? Welche Rolle spielen intensiveLandwirtschaft, Pestizide und Naturzerstörung? Was können Politiker,aber auch die Bürger selbst für die Insektenvielfalt tun? Diesen undweiteren Fragen widmet sich die Wissenschaftsdokumentation "wissenaktuell: Rettet die Insekten!".Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/wissenaktuell3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell