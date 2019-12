Weil wirft Altmaier Passivität beim Ausbau erneuerbarer Energien vor

Osnabrück (ots) - Weil wirft Altmaier Passivität beim Ausbau erneuerbarerEnergien vorNiedersachsens Ministerpräsident fordert Taten von der BundesregierungOsnabrück. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert vonBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mehr Tempo beim Ausbau dererneuerbaren Energien. "Es ist mir völlig unverständlich, warum Peter Altmaierbeim Ausbau der Erneuerbaren so passiv ist", sagte der SPD-Politiker der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (NOZ). Das sei umso erstaunlicher, "als wir aus derIndustrie längst großen Druck verspüren", führte Weil weiter aus. "Die Industrieist bereit zu großen Technologiesprüngen. Dazu braucht sie aber riesige Mengenerneuerbarer Energie. Und die müssen ja irgendwo herkommen", sagte Weil.Niedersachsen fordert unter anderem den Bau neuer Windräder und lehnt einenMindestabstand von 1000 Metern von Windkraftanlagen zu Wohnbebauung als zu großab. Weil forderte die Regierungskoalition auf, in Sachen Energiewende dieVereinbarungen des Koalitionsvertrags umzusetzen. "Ich erwarte von derBundesregierung, dass diesen Worten jetzt endlich Taten folgen. So, wie wir imMoment vor uns hinstolpern, kann es nicht weitergehen", sagte Weil der "NOZ".Beim zwischen Bund und Ländern umstrittenen Klimapaket erwartet Weil indes eineEinigung noch in diesem Jahr. "Das ist mein Ziel und kann auch gelingen, wennalle Beteiligten hinreichend beweglich sind", sagte Weil dem Blatt. Denangekündigten "Green Deal" der EU bewertete er kritisch: "Beim Klimaschutzmangelt es nicht an großen Zielen, wohl aber an guten Drehbüchern für dieUmsetzung", sagte Weil. "Ich freue mich über die Absichten der EU-Kommission,und wir in Niedersachsen unterstützen sie. Aber gute Taten brauchen wir mehr alsschöne Worte", sagte er._____________________________________________________________________Weil sieht in US-Drohungen bei Nord Stream 2 "Verfall der Sitten in derAußenhandelspolitik"Niedersachsens Ministerpräsident mahnt: Außenhandel darf nicht Spielballpolitischer Interessen werdenOsnabrück. Im Handelsstreit zwischen den USA und Deutschland wegen derGaspipeline Nord Stream 2 hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil dieSanktionsankündigung der USA scharf kritisiert. "Das ist ein schlimmes Beispielfür den kompletten Verfall der Sitten in der Außenhandelspolitik", sagte derSPD-Politiker im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Wirmüssen aufpassen, dass der Außenhandel nicht zum Spielball politischerInteressen wird", erklärte der SPD-Politiker.Es gebe nun einmal Bereiche, "die fallen nicht in den Geltungsbereich der USA",sagte Niedersachsens Regierungschef. Zwar sei es jedermanns Recht, Nord Stream 2zu kritisieren. Es sei aber auch das gute Recht von Staaten, sich für einsolches Projekt zu entscheiden. Weil zeigte sich offen für eine Reaktion: "Werso eine Entscheidung zum Anlass für Sanktionen nimmt, muss Gegenmaßnahmeneinkalkulieren." Der US-Senat soll in der kommenden Woche über Sanktionen gegenFirmen entscheiden, die am Bau der Ostsee-Pipeline beteiligt sind.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4468873OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell