wirbleibenzuhause: Sky Sport präsentiert in den kommenden Tagen das Beste der Bundesliga-Geschichte, Höhepunkte aus der Formel 1 und Wimbledon sowie alle Neuigkeiten auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -- Die "Bundesliga Collection" und "Dein Verein" auf Sky Sport Bundesliga 2 HD- Das Beste aus UEFA Champions League, Premier League, Formel 1, Wimbledon und der Golfwelt auf Sky Sport 2 HD- Alles aus der Welt des Sports zu Zeiten der Corona-Krise live im Free-TV auf Sky Sport News HD- Noch mehr Sport-Highlights mit Sky Q ab sofort jederzeit auf Abruf- Alle Informationen zum aktuellen Sky Programm sind unter sky.de/zeitzusammenzustehen abrufbarObwohl derzeit nahezu jede Sportart und alle Sportligen weltweit den Spielbetrieb unterbrochen haben, dürfen sich Sky Kunden an diesem Wochenende und in der kommenden Woche auf zahlreiche Highlights aus der Bundesliga, der UEFA Champions League, der Premier League und der Formel 1 sowie große Momente in Wimbledon und von den Golf-Majors freuen. In zahlreichen neuen Formaten und Sonderprogrammierungen bietet Sky Sport seinen Zuschauern ein komplett neu gestaltetes Programm für das Sportwochenende und die kommende Woche in den eigenen vier Wänden.Historisches und Aktuelles aus der Bundesliga: die "Bundesliga Collection" und "Dein Verein" auf Sky Sport Bundesliga 2 HDAuf Sky Sport Bundesliga 2 HD steht das Wochenende ganz im Zeichen der Bundesliga-Geschichte. Hier werden ab Samstagmorgen um 6.00 Uhr 48 Stunden am Stück Inhalte aus der "Bundesliga Collection" zu sehen sein, die sich den besten Spielen, großen Persönlichkeiten und Kuriositäten der Bundesliga-Geschichte widmen, darunter unter anderem die "Gipfeltreffen der Siebziger", "Kapitäne der 80er", "Das Phantomtor" sowie Zusammenfassungen spektakulärer Spiele wie dem 5:4 zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim 2008/09 oder dem 4:3 zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Kaiserslautern, mit dem Sky (damals Premiere) am 2. März 1991 die regelmäßigen Live-Übertragungen aus der Bundesliga begann.Von Montag bis Freitag steht bei "Dein Verein" jeden Tag die bisherige Saison eines Bundesliga-Klubs im Fokus. Das einstündige Format läuft täglich um 13.00 und 18.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD sowie ab 21.00 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD. Über das Format hinaus werden für Abonnenten auch die besten Spiele des jeweiligen Klubs aus der aktuellen Saison nochmal in voller Länge zu sehen sein. In der kommenden Woche stehen von Montag bis Freitag der VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC, der FC Augsburg und Eintracht Frankfurt auf dem Programm.Das Beste aus UEFA Champions League, Premier League Formel 1, Wimbledon und der Golfwelt auf Sky Sport 2 HDBei Sky Sport 2 HD dreht sich am Wochenende alles um den englischen Fußball und die Formel 1. Den ganzen Samstag sind hier die Tore der Premier-League-Spielzeiten von 1999 bis 2019 zu sehen, am Sonntag die besten Rennen der vergangenen Saison in der Königsklasse des Motorsports.Von Montag bis Freitag wartet der Sender dann mit täglichen Thementagen auf. Am "Merseyside Monday" dürfen sich Zuschauer auf Klassiker des FC Liverpool freuen. Um 19.30 Uhr zeigt Sky die Erstausstrahlung der halbstündigen Dokumentation "Come on Klopp - Die Sehnsucht nach dem Titel", die den bisherigen Verlauf der Saison der "Reds" bis zur Unterbrechung der Saison nachzeichnet.Am Dienstag zeigt Sky die besten Matches aus Wimbledon, am Mittwoch Final-Klassiker der UEFA Champions League mit unter anderem dem deutschen Duell 2013, am Donnerstag Highlights der Golf-Majors mit unter anderem Tiger Woods' Triumph in Augusta vor einem Jahre und am Freitag die besten Matches der vergangenen Saison auf der ATP Tour.Über die Aktion "Wünsch Dir was - Dein Sky Sport Programm" haben Fans zudem die Möglichkeit, in Online-Votings für ihre persönlichen Highlights abzustimmen und das Sport-Programm mitzugestalten.Noch mehr Sport-Highlights mit Sky Q ab sofort jederzeit auf AbrufAußerdem baut Sky in der aktuellen Situation auch das On-Demand-Angebot von Sky Sport weiter aus. Reportagen der "Bundesliga Collection", Tennis-Highlights von Boris Becker, Pete Sampras oder Andre Agassi oder Saison-Rückblicke der vergangenen zehn Jahre aus der Premier League: Viele der genannten Höhepunkte sowie zahlreiche weitere Inhalte werden exklusiv für alle Sky Q Kunden über den Receiver auch auf Abruf zur Verfügung stehen.Immer umfassend informiert: Alles aus der Welt des Sports zu Zeiten der Corona-Krise im Free-TV auf Sky Sport News HDDarüber hinaus bleibt Sky Sport News HD auch in Zeiten der Corona-Krise die zentrale Informationsstelle für alle Sportinteressierten. Hier können sich Fans umfassend und topaktuell darüber informieren, was die aktuelle Situation in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt konkret für den Sport bedeutet. Neben den Neuigkeiten aus den großen Sport-Ligen, aus den Vereinen und von den Athleten wird Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender auch die wichtigen Pressekonferenzen außerhalb der Sportwelt regelmäßig live übertragen, unter anderem die des Robert-Koch-Instituts und der Bundespressekonferenz. Montags bis freitags zeigt Sky jeden Abend ab 21.00 Uhr "Dein Verein".Zusätzlich zum gewohnten Senderplatz wird Sky Sport News HD auch auf den Sendeplätzen von Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport 1 HD ausgestrahlt. Neben der klassischen linearen Ausstrahlung ist der Sender auch im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App frei empfangbar. 