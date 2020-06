wir müssen reden: der phoenix-Bürgerabend: Corona-Krise und die Folgen - Wie reagieren wir richtig? - Dienstag, 23. Juni 2020, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Chaos und Krawalle in Stuttgart. In der Nacht zum Sonntag ist es in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg zu schweren Ausschreitungen gekommen. Circa 500 junge Männer zogen randalierend durch die Innenstadt. Geschäfte wurden geplündert, Polizisten angegriffen und verletzt.Die Stimmung in Stuttgart war schon in den vergangenen Wochen immer wieder aufgeheizt. So hatte die Polizei es schwer, die Corona-Verordnungen im Schlosspark durchzusetzen. Ist die Eskalation auch auf die Einschränkungen der letzten Wochen zurückzuführen?phoenix und die Stuttgarter Zeitung laden die Bürgerinnen und Bürger in und um Stuttgart ein, offen über die Corona-Krise und die Folgen zu diskutieren.Waren die strengen Kontaktbeschränkungen übertrieben? Rechtfertigt die Gefahr für die Gesundheit derart drastische Eingriffe in das Leben der Menschen? Wie hoch ist der Preis für Industrie, Handel und Kultureinrichtungen? Wie geht es Familien in der Situation? Wie geht es in Schulen und Kitas weiter? Wie ist die Lage in den Pflegeheimen? Was sagen die Stuttgarterinnen und Stuttgarter zu den Hygiene-Demos?Moderieren werden Christina von Ungern-Sternberg und Alfred Schier . Als Experten diskutieren mit:- Fritz Kuhn , B'90/Die Grünen, Oberbürgermeister Stuttgart- Nicole Hoffmeister-Kraut, CDU , Wirtschaftsministerin Baden-Württemberg- Frank Ulrich Montgomery , Weltärztepräsident- Mathias Richling , KabarettistWiederholung 24:00 UhrIm Livestream bei phoenix.de, YouTube, Twitter und Facebook von 19:30 bis 21.00 Uhr.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4630656OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell