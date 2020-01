"wir müssen reden!" - Enteignen, bauen, Mieten deckeln: Wie bleibt Wohnen bezahlbar? / Diskutieren Sie mit! - Mittwoch, 29. Januar 2020, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Es ist wohl eine der drängendsten sozialen Fragen unserer Zeit: Wiekann Wohnraum bezahlbar bleiben? Seit Jahren klettern die Mieten in ungeahnteHöhen - vor allem in Ballungsgebieten. In Berlin stieg der Mietpreis in denvergangenen 15 Jahren durchschnittlich um rund 60 Prozent, hier ist dieAuseinandersetzung um rasant steigende Mieten wie unter einem Brennglas zubeobachten: Im Spätsommer riefen Miet-Aktivisten dazu auf, die "DeutscheWohnen", einen der großen privaten Immobilien-Riesen, zu enteignen. Der BerlinerSenat wiederum beschloss im Juni 2019 einen Gesetzentwurf zur Deckelung vonMieten bis hin zur Kappung. Obwohl das Gesetz noch nicht beschlossen ist, sorgtdas Vorhaben bereits für Aufregung.Sind solche drastischen Eingriffe in den Wohnungsmarkt legitim? Können sie denüberhitzten Markt abkühlen? Welche unerwünschten Folgen kann ein Mietendeckelhaben? Gegner des Gesetzes warnen, dass es die Investitionen inWohnungs-Sanierungen zurückfahren würde - mit drastischen Einbußen für dieBauwirtschaft. Und müsste es nicht ohnehin viel mehr Anreize zum Bau neuerWohnungen geben?Diese und weitere Fragen diskutieren Christina von Ungern-Sternberg und AlfredSchier mit ihren Gästen in der Talk-Sendung "wir müssen reden: derphoenix-Bürgerabend". Das Thema: "Enteignen, bauen, Mieten deckeln: Wie bleibtWohnen bezahlbar?" phoenix und der Tagesspiegel hatten Bürgerinnen und Bürger inund um Berlin in den "Festsaal Kreuzberg" eingeladen, offen ihre Meinung zudiesem Thema zu äußern.Gäste und Experten im Studio sind:- Christoph Gröner, Immobilienunternehmer- Caren Lay, stellv. Fraktionsvorsitzende Die Linken im Bundestag- Lorenz Maroldt, Chefredakteur TagesspiegelModeration: Christina von Ungern-Sternberg und Alfred SchierPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4500655OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell