winwin Office Network AG übernimmt Heilbronner Bürotec GmbH

Waiblingen (ots) - Die bundesweite Organisation aus der IT undBürokommunikation winwin Office Network AG übernimmt mit sofortigerWirkung den Heilbronner Spezialisten im Lösungsgeschäft Bürotec GmbH.Innerhalb der Jahreshauptversammlung im April dieses Jahres inStuttgart, konnte nach der erfolgreichen wirtschaftlichen Beteiligungan der winwin Finance GmbH, die Strategie an weiteren operativenBeteiligungen durch die Mitgliedsunternehmen der winwin bestätigtwerden. Die Organisation aus der IT und Bürokommunikation hat sichzum Ziel gesetzt, weitere operative Einheiten zu erwerben, um denerfolgreichen Weg der letzten Jahre weiter fortzuführen. Diepositiven Ergebnisse aus dem Jahr 2017, mit einer Steigerung desInnenumsatzes um 19%, innerhalb der neuen Mitglieder um 9% und einbestes wirtschaftliches Ergebnis mit einem EBT +26%, unterstütztendie durchgeführten Strategien.Durch beste wirtschaftliche Ausstattung und besteRahmenbedingungen innerhalb der winwin Office Network AG, wurden 25%der Investitionen in interne Wachstumsprogramme für dieMitgliedsunternehmen getätigt. So ist die Beteiligung an demHeilbronner Spezialisten im Managed Print Service Bereich diekonsequente Weiterentwicklung der Strategie. Mit dem Geschäftsführerder Bürotec GmbH, Peter Angerer, konnte zudem ein ausgewiesener underfahrener Manager aus der Branche langfristig weiterverpflichtetwerden.Ebenfalls konnten die Mitgliedsunternehmen der winwin OfficeNetwork AG viele weitere erfolgreiche bundes- und europaweiteProjekte bei namhaften Unternehmen umsetzen. Ein wesentlicher Anteilan diesen Erfolgen resultiert aus der bundesweiten Servicestruktur,mit nunmehr fast 600 eigenen technischen Mitarbeitern innerhalb derangeschlossenen Mitgliedsunternehmen."Wir, innerhalb des Präsidiums der winwin office Network AG, sinduns einig, dass die heutigen Ergebnisse der Gemeinschaft, mit eigenerFinanzierungsgesellschaft und nun auch operativen Beteiligungen, dieStrategien für die angeschlossenen Mitgliedsunternehmen unterstützenund einen wichtigen Baustein zur Weiterentwicklung derHerstellerpartnerschaften bieten. Wir sind sehr zufrieden mit denpositiven Ergebnissen und Blicken mit Zuversicht in dieWeiterentwicklung der winwin office Network AG", so Frank Eismann,Vorstandssprecher der winwin Office Network AG.Über winwin Office Network AG:Die winwin Office Network AG ist ein Zusammenschlussmittelständischer Unternehmen aus den BereichenInformationstechnologie (IT) und Bürokommunikation. Die Gemeinschaftwurde im November 2010 durch 7 Mitgliedsunternehmen gegründet. AlleMitglieder betreuen ihre Kunden rund um die Themen Output Management,Managed Print Services (MPS) und IT. Ziele der winwin sind derKnow-how-Transfer zwischen den Mitgliedern, die Bündelung vonEinkaufsaktivitäten und Finanzierungsvolumina, der Aufbau einesbundesweiten Servicenetzes sowie die gemeinsame Abwicklung vonAufträgen mit bundesweiten Großkunden und öffentlichen Auftraggebern.Insgesamt beschäftigen die Mitgliedsunternehmen mehr als 900Mitarbeiter, die einen Kundenstamm von 15.000 Kunden und einen MIF(Maschinen im Feld)-Bestand von circa 180.000 Systemen betreuen.Aktuell sind folgende Unternehmen Mitglied in der winwin: anders GmbH& Co. KG (Neutraubling), BSA Systemhaus GmbH (Memmingen/ Kempten),Bürotec GmbH (Heilbronn), Ditcon GmbH (Köln), Ksoll Systemhaus GmbH(Hamburg/ Geesthacht), winwin Finance GmbH (Waiblingen), DocumentPartner GmbH (Meckenheim), Kipp und Poffo Office Consulting GmbH(Kulmbach), Hassenpflug Büroorganisations- und Vertriebs GmbH(Bebra), HKP Office Solution GmbH (Hamburg), büro.technik ThorstenWitt (Wesseln), SBS-Bürotechnik (Ronnenberg), Bürowelt Köhn GmbH &Co. KG (Uelzen), Mersch Büroausstattung GmbH (Neuenkirchen), officeproducts Zeitler & Schneck GmbH (Kirchheim unter Teck), WeisheitBüro-Organisations- und Vertriebs-GmbH (Schmalkalden), IQ ConsultingGmbH (Stuttgart), Plan -Technik Bürosysteme GmbH (Erfurt), WilhelmLink GmbH (Siegen), Bürosysteme Lilienthal GmbH (Duisburg),Saueracker GmbH & Co. KG (Nürnberg), Handelskontor Suhren DigitaleKopierlösungen GmbH (Bremen), Bürotechnik Stroh GmbH (Moers), SartoryGmbH (Neu-Isenburg), A-Z Bürosysteme GmbH (Walsrode), KopiervertriebRhein-Ruhr GmbH (Oberhausen), M bit GmbH & Co. KG (Lüneburg), B&MBechtloff und Merz GmbH (Löbnitz), Rühlig Bürosysteme GmbH(Halberstadt), Hackenbroich Büro- und Datentechnik GmbH (Bonn), CSMOffice Solutions GmbH (Hamm), yourIT GmbH (Hechingen), officePLUSBeratungs- und Vertriebs GmbH (Chemnitz), Dr. Hildebrandt & BuchholzGmbH & Co. KG (Goslar), Große AUSTING GmbH (Lohne), ho.Systeme GmbH +Co. KG (Halle), berolina Bürotechnik Vertrieb Findeisen & PartnerGmbH (Berlin), Büro + Technik GmbH Vertrieb & Service CVU (Potsdam),Flux Bürotechnik GmbH & Co. KG (Iserlohn), info-Büro-OrganisationGmbH (Bentwisch), Andree Bürozentrum GmbH & Co. KG (Höxter), ZDSBürosysteme Vertrieb & Service GmbH (Walddorfhäslach), B.I.S.Telefonsysteme GmbH (Radolfzell), Haier & Kohler GmbH (Limburgerhof)und REC Reimers EDV-Consulting GmbH (Uelzen). Sitz derAktiengesellschaft ist Waiblingen.