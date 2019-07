winwin Office Network AG: Erfolgreiche Hauptversammlung 2019

Waiblingen (ots) - Die bundesweite Organisation aus der IT undBürokommunikation mit über 50 Mitgliedsunternehmen, konnte auf derJahreshauptversammlung am 05. Juli 2019 in Stuttgart, ihrenMitgliedern nur positives vermelden.Durch die angeschlossenen Mitgliedsunternehmen verfügt die winwinOffice Network AG heute über eine eigene Servicestruktur mit über 600spezialisierten Technikern. Hinzu kommt die strategische Allianz mitdem Hersteller UTAX sowie der Finanzierungsbank abcfinance und dieHerstellerpartnerschaften mit Canon, HP und Epson. Dies führt zueinem wesentlichen Mehrwert für die jeweiligen Mitgliedsunternehmenin den Geschäftsfeldern IT und Bürokommunikation.Mit den Unternehmen Büro-Center Jahn GmbH aus Rendsburg, OfficeHoch 5 GmbH aus Hannover und Unicope Deutschland GmbH aus München(Tochtergesellschaft der Unicope GmbH aus Österreich), konnten wiederregionale und europaweite Spezialisten aus der Bürokommunikation undIT als neue Mitgliedsunternehmen gewonnen werden. Auch dieBeteiligungen der winwin Office Network AG, die winwin Finance GmbHsowie die Bürotec GmbH aus Heilbronn, bestätigen durch ihrejeweiligen Ergebnisse im Konsolidierungskreis den eingeschlagenen Wegder Gemeinschaft aus der IT und Bürokommunikation.Der gesamte Vorstand der winwin wurde auf der Hauptversammlung fürdas vergangene Jahr entlastet und positiv bestätigt. Im Rahmen derNeuwahl des Aufsichtsrates wurden Roland Müller, als Vorsitzender desAufsichtsrates, sowie Andy Sesselmann wiedergewählt. Den Aufsichtsratergänzt Kurz Beck, als neu gewähltes Aufsichtsratsmitglied."Durch den überwältigenden Zuspruch auf der Hauptversammlung,werden wir in den nächsten Jahren weitere positive und strategischeZiele für unsere winwin Office Network AG und den angeschlossenenMitgliedern vorantreiben. Gerade die äußerst moderne Ausrichtungunserer Organisation und der Zusammenhalt der Mitgliedsunternehmen,sind in der heutigen Zeit ein wichtiger Hebel, um für unsere Kundenaus dem Mittelstand die richtigen Antworten auf deren Bedürfnisse zufinden. Insgesamt sind wir sehr stolz auf das bisher erreichte.", soFrank Eismann, Vorstandssprecher der winwin Office Network AG.Über winwin Office Network AG:Die winwin Office Network AG ist ein Zusammenschlussmittelständischer Unternehmen aus den BereichenInformationstechnologie (IT) und Bürokommunikation. Die Gemeinschaftwurde im November 2010 durch 7 Mitgliedsunternehmen gegründet. AlleMitglieder betreuen ihre Kunden rund um die Themen Output Management,Managed Print Services (MPS), Informationstechnologie (IT) undTelefonie. Ziele der winwin sind der Know-how-Transfer zwischen denMitgliedern, die Bündelung von Einkaufsaktivitäten undFinanzierungsvolumina, der Aufbau eines bundesweiten Servicenetzessowie die gemeinsame Abwicklung von Aufträgen mit bundesweitenGroßkunden und öffentlichen Auftraggebern. Insgesamt beschäftigen dieMitgliedsunternehmen mehr als 1.200 Mitarbeiter, die einenKundenstamm von 15.000 Kunden und einen MIF (Maschinen imFeld)-Bestand von circa 180.000 Systemen betreuen. Aktuell sindfolgende Unternehmen Mitglied in der winwin: anders GmbH & Co. KG(Neutraubling), BSA Systemhaus GmbH (Memmingen/ Kempten), BürotecGmbH (Heilbronn), Ditcon GmbH (Köln), Ksoll Systemhaus GmbH (Hamburg/Geesthacht), winwin Finance GmbH (Waiblingen), Kipp und Poffo OfficeConsulting GmbH (Kulmbach), Hassenpflug Büroorganisations- undVertriebs GmbH (Bebra), HKP Office Solution GmbH (Hamburg),büro.technik Thorsten Witt (Wesseln), SBS-Bürotechnik (Ronnenberg),Bürowelt Köhn GmbH & Co. KG (Uelzen), Mersch Büroausstattung GmbH(Neuenkirchen), office products Zeitler & Schneck GmbH (Kirchheimunter Teck), Weisheit Büro-Organisations- und Vertriebs-GmbH(Schmalkalden), IQ Consulting GmbH (Stuttgart), Plan -TechnikBürosysteme GmbH (Erfurt), Wilhelm Link GmbH (Siegen), BürosystemeLilienthal GmbH (Duisburg), Saueracker GmbH & Co. KG (Nürnberg),Handelskontor Suhren Digitale Kopierlösungen GmbH (Bremen),Bürotechnik Stroh GmbH (Moers), Sartory GmbH (Neu-Isenburg), A-ZBürosysteme GmbH (Walsrode), Kopiervertrieb Rhein-Ruhr GmbH(Oberhausen), M bit GmbH & Co. KG (Lüneburg), B&M Bechtloff und MerzGmbH (Löbnitz), Rühlig Bürosysteme GmbH (Halberstadt), HackenbroichBüro- und Datentechnik GmbH (Köln), Systemhaus West GmbH (Köln), CSMOffice Solutions GmbH (Hamm), yourIT GmbH (Hechingen), officePLUSBeratungs- und Vertriebs GmbH (Chemnitz), Dr. Hildebrandt & BuchholzGmbH & Co. KG (Goslar), Große AUSTING GmbH (Lohne), ho.Systeme GmbH +Co. KG (Halle), berolina Bürotechnik Vertrieb Findeisen & PartnerGmbH (Berlin), Büro + Technik GmbH Vertrieb & Service CVU (Potsdam),Flux Bürotechnik GmbH & Co. KG (Iserlohn), info-Büro-OrganisationGmbH (Bentwisch), Andree Bürozentrum GmbH & Co. KG (Höxter), ZDSBürosysteme Vertrieb & Service GmbH (Walddorfhäslach), B.I.S.Telefonsysteme GmbH (Radolfzell), Haier & Kohler GmbH (Limburgerhof),REC Reimers EDV-Consulting GmbH (Uelzen), Büro-Center Jahn GmbH(Rendsburg), Office Hoch 5 GmbH (Hannover) und Unicope DeutschlandGmbH (München). Sitz der Aktiengesellschaft ist Waiblingen.Pressekontakt:winwin Office Network AGAndré DöhringUnternehmenskommunikationFuggerstraße 2651149 KölnTel. 02203/ 89 86-0E-Mail: andre.doehring(at)gfc-gruppe.deOriginal-Content von: winwin Office Network AG, übermittelt durch news aktuell