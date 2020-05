windeln.de: Eine Trading-Idee für furchtlose Anleger und harte Zocker! Update

Weitere Suchergebnisse zu "windeln.de":

Erst am letzten Sonntag hatten wir den Express-Service-Lesern eine Zocker-Trading-Chance auf windeln.de ISIN: DE000WNDL201 angeboten und wer bei dieser Trading-Idee mit viel Mut am Montag den von RuMaS vorgeschlagenen Einstiegskurs genutzt hatte, konnte einen Tagesgewinn von rund 20% verbuchen oder wie es sich beim Day-Trading auch gehört, kassieren. Sie sehen also, dass sich das Abonnement des RuMaS Express-Service lohnt, weil man ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung