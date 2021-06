windeln.de-Aktie: Was ist denn jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "windeln.de":

Der Kurs der in den vergangenen Jahren so arg gebeutelten windeln.de-Aktie hat in den letzten Tagen ein furioses Comeback gefeiert. Ausgehend von Kursen unterhalb der 1,00-Euro-Marke (Pennystock-Niveau) schoss der Wert bei einem hohen Handelsvolumen innerhalb weniger Tage bis auf 6,92 Euro in die Höhe. Dabei erhöhte sich der Börsenwert des Babyartikelherstellers zwischenzeitlich von rund 10 Millionen Euro auf über 85 Millionen ...



