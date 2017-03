Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Unterföhring (ots) -Mit wilder Fashion zum Markführer! Die #GNTM-Models machen amDonnerstagabend bei "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"ProSieben mit viel Farbe und grandiosen 17,5 Prozent Marktanteil(14-49 J.) zum Marktführer. Julia (19, Reichenthal) kann Heidi Klum,Thomas Hayo und Michael Michalsky nicht überzeugen und tritt dieRückreise an.Die Dating-Show "Kiss Bang Love" erreichte sehr erfreuliche 12,1Prozent Marktanteil bei den 14 - 49-jährigen Zuschauern."Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags, um20:15 Uhr, auf ProSiebenAktuelle Informationen und Bilder zum Download finden Sie immer aufder Presseseite http://presse.prosieben.de/topmodel2017Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes FernsehpanelD + EU)Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 24.03.2017 (vorläufig gewichtet: 23.03.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFelicitas OnnenTel. +49 [89] 9507-1176Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.comBildredaktionStephi SchulzTel. +49 [89] 9507-1166Stephanie.Schulz@ProSiebenSat1.comAlina JahrmarktTel. +49 [89] 9507-1191Alina.Jahrmarkt@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell