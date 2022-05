Wien, Österreich (ots) -wikifolio, die führende europäische Online-Plattform für transparente Handelsstrategien, ist im aktuellen Test des Anlegermagazins Börse Online in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kundeninstitut als "Beste Social Trading Plattform" ausgezeichnet worden. Dabei erzielte wikifolio in allen vier Kategorien hervorragende Ergebnisse: "Top-Konditionen," "Bester Service," "Beste Funktionen," und "Top Handelsmöglichkeiten" lauteten die Bewertungen für die Online-Plattform im Anlegermagazin mit Deutschlands größter Börsen-Redaktion."Die Auszeichnung "Beste Social Trading Plattform" kommt zu einem Zeitpunkt, an dem wir auch bei den Kunden hervorragend abgeschnitten haben und deutlich gewachsen sind," sagte Andreas Kern, Gründer und CEO von wikifolio. "Das ist das Ergebnis einer sehr starken Teamleistung. Die Auszeichnung macht uns stolz und bestätigt unsere gemeinsamen Ansprüche, den wikifolio-Kunden auch weiterhin die smartesten Handelsstrategien zu bieten." Das bereits 2012 gegründete Unternehmen ist mit über zwei Millionen Nutzern ein renommierter Anbieter im Markt. Zum Start ins aktuelle Jubiläumsjahr hat wikifolio die Website aktualisiert und seinen Kunden neue Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Im Laufe des Jahres werden schrittweise weitere neue Angebote vorgestellt.Insgesamt stehen auf der Plattform nun über 8.500 internationale Aktien, mehr als 2.400 ETFs und ETPs sowie - in Zusammenarbeit mit starken Produktpartnern - 420.000 strukturierte Produkte für die Gestaltung und Absicherung individueller Handelsstrategien zur Verfügung.wikifolio ist Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio-Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios. Anlegern bietet wikifolio als einziger Anbieter die Möglichkeit über besicherte, börsengehandelte Wertpapiere, die wikifolio-Zertifikate, direkt an der Wertentwicklung der Handelsideen teilzuhaben. Handelbar sind diese bei nahezu allen Banken und Online-Brokern.Pressekontakt:Breidenstein+KrügerMarkus Breidenstein, +49(0)6924004730, m.breidenstein@breidensteinkrueger.comSabine Krüger, +49(0)6924004731, s.krueger@breidensteinkrueger.comOriginal-Content von: wikifolio.com, übermittelt durch news aktuell