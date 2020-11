Die wichtigsten Wirtschaftstermine des Tages!

Der NFIB-Optimismusindex für Kleinunternehmen für Oktober wird voraussichtlich um 6:00 Uhr ET veröffentlicht. Es wird erwartet, dass der Index für Oktober auf 104,8 steigen wird, gegenüber dem vorherigen Stand von 104. Der Johnson Redbook Retail Sales Index für die letzte Woche wird um 8:55 Uhr ET veröffentlicht. Der Präsident der Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, wird um 10:00 Uhr ET sprechen. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!