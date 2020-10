Die wichtigsten Sitzungen des Tages

Der Index der Hypothekenantragsaktivität des MBA für die letzte Woche wird voraussichtlich um 7:00 Uhr ET veröffentlicht. Der Erzeugerpreisindex für September wird um 8:30 Uhr ET veröffentlicht. Nach einem Anstieg von 0,3% in der Vorperiode werden die Erzeugerpreise im September voraussichtlich um 0,2% steigen. Der Präsident der Federal Reserve Bank of Richmond, Thomas Barkin, wird um 8:35 Uhr ET sprechen. Der Bericht der Atlanta ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!