Die wichtigsten Börsen

Wenn Sie sich all die Vorteile eines geregelten Börsenhandels für Unternehmen und Anleger so betrachten, stellt sich die Frage, ab wann funktionierende, effiziente Börsen existieren. Antwort: Da eine Börse - einfach ausgedrückt - ja nichts anderes ist als ein fester Ort, an dem sich interessierte Personen zur Abwicklung ihrer Geschäfte treffen, könnte man sogar die Geldwechsler...