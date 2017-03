Der wichtigste Stift der Welt (FOTO)

Stein (ots) -Wenn am 30. März der "Tag des Bleistifts" begangen wird, rückt einAlltagsgegenstand ins Licht, der trotz allen technischen unddigitalen Fortschritts die Basis menschlicher Kommunikation ist: Die"als Schreibgerät dienende Mine, die in einen Schaft eingebettetist", wie es im deutschen Duden heißt, verkauft sich jährlichmilliardenfach in aller Welt.Mit Bleistift schreiben Schüler ihre ersten Buchstaben, werdenHäuser und Autos entworfen, Einkaufszettel und Weltliteraturverfasst. Seit seiner Entwicklung im 16. Jahrhundert hat das Utensilgroße Geister inspiriert - von Johann Wolfgang von Goethe überVincent van Gogh bis zu Pablo Picasso, von Günter Grass bis KarlLagerfeld.Dass der Bleistift bereits im vorvergangenen Jahrhundert die Welterobern konnte, ist vor allem dem Pioniergeist eines deutschenUnternehmers zu verdanken - Lothar von Faber (1817 - 1896), der diefamiliäre Manufaktur im fränkischen Stein zur globalen Markeausbaute. Das gelang dem Nachkommen in vierter Generation durchentscheidende Qualitätsverbesserungen, der Erschließunginternationaler Produktions- und Vertriebswege und dem Aufbau einesMarkenrenommées. So optimierte Lothar von Faber das Verfahren für dieBeschaffenheit der Bleistiftminen, die dadurch in verschiedenenHärtegraden hergestellt werden konnten. Er entdeckte - und sichertesich - die damals weltweit besten Rohstoffquellen: Graphit ausSibirien, Zedernholz aus Florida. Den legendären Kopierstiften"Polygrades" folgten Modelle in sechseckiger Form und mit "A.W.Faber"-Prägung - die ersten Markenschreibgeräte überhaupt. Von Fabererrichtete ein globales Vertriebsnetz, das schließlich bis nach Chinareichte.Geschichte schrieb der fränkische Visionär auch alsFührungspersönlichkeit. Seiner Belegschaft bot er sozialeAbsicherungen, lange, bevor diese gesetzlich verankert wurden. Ergründete eine Betriebskrankenkasse, die "Lebensversicherungs-Bank",kümmerte sich um Bildungs- und Sporteinrichtungen und engagierte sichfür ein vereinigtes Europa.Diesen Werten fühlt sich Faber-Castell, der weltweit führendeHersteller von Bunt- und Bleistiften, bis heute verbunden. Wie sehrvon Faber die DNA des Unternehmens geprägt hat, zeigen die für denSommer geplanten Feierlichkeiten anlässlich seines 200 Jahrezurückliegenden Geburtstags: Eine Sonderausstellung und Lesungen imSchloss Faber-Castell ehren Leistung und Leben desBleistift-Pioniers; eine Neuauflage eines historischen Modells diezeitlose Ästhetik seiner Entwürfe.Pressekontakt:Press OfficeFaber-Castell AGNürnberger Str. 290546 SteinPhone: +49 (0)911 9965 -5538E-Mail: press-office@faber-castell.deOriginal-Content von: Faber-Castell, übermittelt durch news aktuell