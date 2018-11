Der wichtigste Satz, den Steve Jobs je gesagt hat

Aktuell machen sich viele Apple-Anleger Sorgen um die Nachfrage nach dem iPhone. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wo es genau für Apples beliebtestes Produkt hingeht, gerade in Anbetracht seines hohen Preises und der dynamischen Konkurrenz.

Zumindest muss man aber bewundern, und sollte als Anleger genau zur Kenntnis nehmen, wie weit es Apple mit dem iPhone gebracht hat. Das Smartphone hat unsere Handys grundlegend revolutioniert und den größten Teil zu Apples geschäftlichen Erfolg in den letzten Jahren beigetragen. Es war vor allem dank des iPhones, dass Apple Unsummen an Gewinnen einfahren konnte und mit einem zwischenzeitlichen Börsenwert in Höhe von über 1 Billion US-Dollar zu dem wertvollsten Konzern aller Zeit aufsteigen konnte.

Wie aber kam es dazu, dass Apple dies im Elektronikartikel-Segment gelang, wo fast jedes Unternehmen erbittert um jedes noch so kleines bisschen Marge kämpft? Steve Jobs hatte auf diese Frage eine Antwort, und in meinen Augen ist es, wenn man die Größenordnung des damit verbundenen Geschäfts betrachtet, der wichtigste Satz, den er jemals gesagt hat.

Als Apple das iPhone rausbrachte, hatte das Unternehmen keinerlei Erfahrung mit Handys. Es verdiente sein Geld mit Mac-Computern und iPods. Viele haben Apple zunächst für seine Ambitionen im Handy-Segment ausgelacht. Steve Jobs war anderer Meinung. Laut ihm konnte Apple auf einen Erfolg mit seiner Handy-Sparte hoffen, da Apple ein Software-Unternehmen war und die Konkurrenz alle Hardware in ihrer DNA hatten.

Und er sollte komplett recht behalten. Es war vor allem das sehr innovative und intuitive Benutzersystem, das iPhone-Besitzer sofort liebten und das den Grundstein für alle heutigen Smartphones gelegt hat. Apples Geniestreich war es, einen Touchscreen mit leistungsfähiger Software und einem übersichtlichen Menü zu verbinden. Das war plötzlich der neue Goldstandard.

Manchmal, wenn sich etwas in einer Branche aufgrund von technologischem Wandel grundlegend ändert, verändert das auch, was Stärken und Schwächen für die konkurrierenden Unternehmen sind, und dann können die bis dahin bestehenden Regeln von Geschäftsmodellen neu geschrieben und die Karten komplett neu gemischt werden.

Offenlegung: The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple. The Motley Fool besitzt die folgenden Optionen: Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple und Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple