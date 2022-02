Das wichtigste Risiko, auf das sich Bitcoin-Anleger im Jahr 2022 konzentrieren sollten

Im vergangenen September machte El Salvador Schlagzeilen, als es als erstes Land Bitcoin (WKN:BTCEUR) als gesetzliches Zahlungsmittel einführte. Es überrascht nicht, dass dieser Schritt mit großer Skepsis, aber auch mit großer Unterstützung der Krypto-Community aufgenommen wurde. Kein anderes Land hat einen solchen Schritt unternommen, was zeigt, wie weit die Top-Kryptowährung noch von einer breiten Akzeptanz entfernt ist. Einige Länder nehmen sogar eine härtere Haltung ein und schränken die Nutzung von Kryptowährungen in einigen Fällen vollständig ein.

Das wichtigste Risiko, auf das sich Bitcoin-Investoren konzentrieren müssen, ist daher die Möglichkeit weiterer staatlicher Eingriffe. Schauen wir uns das mal genauer an.

Dezentralisierung ist eine Bedrohung für Regierungen

Bitcoin wurde 2009 gegründet, um ein globales, elektronisches Peer-to-Peer-Geldsystem ohne eine zentrale Autorität zu schaffen. Die Regierungen haben die vollständige Kontrolle über ihre Geldmengen. Bitcoin wurde geschaffen, um die etablierte Struktur der Geldpolitik, wie wir sie kennen, zu umgehen. Kein Wunder also, dass der Gründer, Satoshi Nakamoto, anonym bleibt.

Vor diesem Hintergrund ist es leicht verständlich, warum Regierungen und andere verantwortliche Stellen versuchen, den Fortschritt von Bitcoin zu blockieren. Letztes Jahr hat China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen, die Nutzung von Kryptowährungen im Land verboten. Auch Ägypten, Irak, Katar, Oman, Marokko, Algerien, Tunesien und Bangladesch haben Kryptowährungen innerhalb der Grenzen verboten.

Nachdem China im vergangenen Juni das Mining verboten und damit mehr als die Hälfte der weltweiten Mining-Kapazitäten auf einen Schlag ausgeschaltet hatte, dauerte es nicht lange, bis sich Bitcoin erholte. Der Preis stürzte von Anfang Mai bis Ende Juli ab, erholte sich aber schnell wieder und verdoppelte sich in den folgenden drei Monaten.

Die so genannte Hash-Rate, die die Menge an Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk zu einem bestimmten Zeitpunkt misst, erreichte im Dezember wieder ihr früheres Niveau. Wenn immer mehr Regierungen Bitcoin verbieten, würde dies den Preis des Coins kurzfristig unter Druck setzen. Aber wie wir nach der Entscheidung Chinas gesehen haben, wird sich Bitcoin wahrscheinlich wieder erholen, was beweist, wie widerstandsfähig seine dezentrale Struktur ist.

Der große Vermögensverwalter Fidelity hat vor kurzem einen Bericht veröffentlicht, der besagt, dass es auch dann eine kluge Entscheidung ist, Bitcoin zu kaufen, wenn bestimmte Länder Bitcoin nicht unterstützen oder nicht an ihn glauben. Denn ein komplettes Verbot hält er für unwahrscheinlich, da dies einen „erheblichen Verlust an Vermögen und Möglichkeiten“ bedeuten würde. Daher wäre der Besitz einer kleinen Menge eine Absicherung dagegen, in Zukunft einen viel höheren Preis zahlen zu müssen.

Nichtsdestotrotz besteht immer die Möglichkeit, dass die Regierungen im Jahr 2022 eine strengere Haltung einnehmen, vor allem zu einer Zeit, in der Kryptowährungen immer mehr Verbreitung finden.

Regulatorische Klarheit könnte ein Wachstumstreiber sein

In den USA plant die Regierung Biden noch in diesem Monat einen Erlass, der verschiedene Behörden dazu verpflichtet, das Risiko zu bewerten, das Kryptowährungen für die nationale Sicherheit darstellen. Auf den ersten Blick ist es leicht, dieses bevorstehende Ereignis als eine ungünstige Entwicklung für die gesamte Krypto-Branche zu betrachten. Ich denke, das ist eine falsche Annahme.

Selbst unter der Bedrohung durch stärkere staatliche Eingriffe könnte Bitcoin noch wachsen. Denn die Initiative des Weißen Hauses würde die dringend benötigte Klarheit darüber schaffen, wie Kryptowährungen von den Regulierungsbehörden im Allgemeinen gesehen werden. Schließlich geht es darum, einen praktikablen Regulierungsrahmen zu schaffen, der noch mehr Innovationen in diesem Bereich ermöglichen könnte, da Akteure, die bisher Bedenken hatten, an Krypto-Projekten mitzuarbeiten, nun ohne zu zögern den Schritt wagen.

Ich bin mir sicher, dass es in den USA institutionelle Investoren und Unternehmen gibt, die sich an der aufkeimenden Anlageklasse beteiligen wollen, aber bisher gezögert haben, Bitcoin zu kaufen, weil sie nicht wissen, wie Washington in Zukunft damit umgehen will. Die bevorstehende Ankündigung könnte mehr Käufer auf den Markt bringen und einen Wachstumstreiber für einen höheren Preis darstellen.

Bitcoin ist die wertvollste Kryptowährung der Welt, und mit diesem Status geht eine intensive Prüfung einher. Der Kampf zwischen Bitcoin und der Bürokratie wird im Jahr 2022 zu beobachten sein.

Der Artikel Das wichtigste Risiko, auf das sich Bitcoin-Anleger im Jahr 2022 konzentrieren sollten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Neil Patel auf Englisch verfasst und am 01.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin.

Motley Fool Deutschland 2022