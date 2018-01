Börse New York, Wall Street oder ganz offiziell New York Stock Exchange (NYSE), das sind die geläufigsten Bezeichnungen für die wichtigste Börse der Welt. Vom Gebäude an der New Yorker Wall Street in Süd-Manhattan geht eine fast magische Anziehungskraft aus. Dort wurde erstmalig 1896 auch der wichtigste Index der Welt Dow Jones berechnet. Zwischen 9.30 und 16.00 Uhr (Ortszeit)...