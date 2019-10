Warum das gut für Intuitive Surgical ist

Du könntest denken, dass der Markteintritt eines neuen Wettbewerbers, der auch noch doppelt so groß ist wie Intuitive Surgical, einen Problemfaktor darstellt. Außerdem wäre es relativ logisch, wenn Wall-Street-Analysten ihre Ausblicke für Intuitive angesichts dieses Belastungsfaktors senken würden. Doch das war nicht der Fall.

Der CEO des Unternehmens, Gary Guthart, war in der Analystenkonferenz zum zweiten Quartal nicht sonderlich über den Wettbewerber besorgt. Ihm zufolge gebe es „viele Fälle in der Geschichte, wo Unternehmen die Details eines Produktsegments nicht ausreichend kannten, stark angefangen haben und anschließend gescheitert sind“. Guthart fügte hinzu, dass Intuitive bei seinen Systemen „sehr sorgfältig und durchdacht“ vorgegangen sei.

Doch was, wenn Medtronic genauso aufmerksam war, was die Details der roboterunterstützten Chirurgie angeht? Der SVB-Leerink-Analyst Richard Newitter ist optimistisch, was die Aussichten von Medtronics Hugo angeht. Trotzdem denkt er, dass Medtronics Schritt in diesen Markt eine gute Nachricht für Intuitive Surgical ist.

Newitter denkt, dass Medtronics Markteintritt den Nutzen und den Gebrauch von robotischen Chirurgiesystemen im Ganzen stärken könnte. Er sagt zudem voraus, dass der Markt für diese Systeme durch die Verfügbarkeit eines neuen Systems wachsen könnte.

Medtronic sagte in seinem Investorenupdate, dass der Markt für roboterunterstützte Chirurgiesysteme bislang kaum beschritten worden sei; nur 2 % aller chirurgischen Eingriffe würden mit robotischer Assistenz durchgeführt. In den USA beliefe sich dieser Anteil auf 10 %, was das Wachstumspotenzial in den internationalen Märkten verdeutliche.

Drei Euro ins Phrasenschwein: Eisen wird durch Eisen geschärft. Bisher sah sich Intuitive Surgical nur kleineren Wettbewerbern ausgesetzt. Ein wesentlich größerer Eindringling könnte Intuitive nun dazu verleiten, noch mehr Innovationen hervorzubringen. Der entstehende Innovationswettbewerb könne den Gesamtmarkt erheblich vergrößern, erwartet Newitter. Dies seien am Ende gute Nachrichten für Intuitive Surgical und Medtronic.

Gewinne durch ein Paradox

Wenn man in Aktien aus dem Gesundheitssektor investiert, sind wechselnde Marktlandschaften vorprogrammiert. Obwohl der Neueintritt Medtronics problematisch für Intuitive Surgical aussieht, könnte das Gegenteil hier der Fall sein.

Intuitive Surgical besitzt ein solides Geschäftsmodell nach dem Rasierer-und-Klingen-Prinzip, eine beeindruckende finanzielle Stärke, eine einmalige Historie und eine große Basis an installierten Geräten. Wenn du all das mit der wachsenden Nachfrage nach chirurgischen Eingriffen aufgrund des demografischen Wandels kombinierst, dann ist Intuitive Surgical eine herausragende Aktie, die du jetzt kaufen und noch lange halten kannst. Es scheint paradox, doch der neue Wettbewerb könnte Intuitive nun zu einer noch besseren Aktie machen, als sie es ohnehin schon war.