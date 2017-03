Berlin (ots) -Wenige Monate vor der Bundestagswahl bietet die DeutschePresse-Agentur mit Agenda Berlin einen für das Smartphoneoptimierten, interaktiven Newsletter an, der ganz auf die Ereignissein der Hauptstadt fokussiert ist. Das moderne Format bietet einetäglich aktualisierte Zusammenstellung der wichtigsten BerlinerTermine aus Politik, Wirtschaft, Panorama, Wissenschaft, Medien undKultur, die alle von der dpa-Nachrichtenredaktion recherchiert undgeprüft wurden.Der Newsletter wird per E-Mail morgens um 6 Uhr mit denEreignissen des Tages versandt, nachmittags folgt dann ein Ausblickauf die Termine von morgen. Zum vielfältigen Angebot gehörenPressekonferenzen, Branchenevents und Diskussionsrunden ebenso wiedie künstlerischen Highlights der Metropole.Mit einem Fingerzeig können Termine in den Handy- oderDesktop-Kalender heruntergeladen werden. Ähnlich bequem ist dieAnzeige des Veranstaltungsorts auf einer Karte und - für Kunden vondpa-Agenda, dem Online-Portal für alle Termine in Deutschland undweltweit in Echtzeit - der schnelle Zugang zu weiteren interessantenInformationen wie Links, Ansprechpartner oder auch die geplantedpa-Berichterstattung zum Termin."Auf Berlin schaut die Welt - hier werden gesellschaftliche undkulturelle Trends gesetzt. Angesichts der dramatischen politischenEntwicklungen in Europa und darüber hinaus dürfte auch dieBundestagswahl im Herbst mehr internationale Aufmerksamkeit auf sichziehen als je zuvor", sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "MitAgenda Berlin kann jeder - ob Fotojournalist, Presseattaché oderSprecher der Hauptstadtrepräsentanz eines Unternehmens, einesVerbands oder einer Stiftung - mit einem Blick aufs Smartphone sehen,um welche Themen es heute und morgen in der Hauptstadt geht und werhier wozu etwas sagt."In der 2010 gegründeten multimedialen Zentralredaktion der größtendeutschen Nachrichtenagentur im Herzen der Hauptstadt arbeiten rund300 Journalisten, viele von ihnen als Reporter und Korrespondenten,die für dpa-Kunden auch die Informationen zu den wichtigstenVeranstaltungen in Berlin zusammentragen. Zusätzlich zu Agenda Berlinbietet dpa die Wochenvorschau Berlin mit den Terminen der nächstenvier Wochen an, die einmal wöchentlich als klassische PDF-Dateiversandt wird.Mehr zu Agenda Berlin und weiteren Agenda-Produkten gibt es hier:http://dpaq.de/agenda_berlin. Und das kostenlose dpa-Whitepaper füreine bessere Themenplanung hier: http://dpaq.de/Save_the_Date.Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängigeDienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagenturversorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus demIn- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren undReportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach imdpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig vonWeltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oderRegierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um dieUhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender,Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehrals 100 Ländern. Mehr unter www.dpa.com.Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHChris MelzerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 30 2852 31103E-Mail: melzer.chris@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell