Der wichtige Faktor (Lebens-)Zeit

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, ein neues Jahr bringt traditionell immer auch einige Neuerungen im Bereich der Finanzen mit. 2022 wird es beispielsweise laut Arbeitsminister Hubertus Heil eine „kräftige Rentenerhöhung geben“. Grund dafür ist eine Änderung der Rentenformel. Ich will an dieser Stelle hierzu gar nicht so sehr ins Detail gehen, denn Sie wissen: Egal...