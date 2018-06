wesmartify im Duett mit Sonos One: Smart-Home-Technik per Sprachbefehl steuern

Bad Salzdetfurth (ots) - Ab sofort hört das wesmartifySmart-Home-System auch auf die Stimme seines Besitzers. Um dieHeizung, Beleuchtung und Beschattung der eigenen vier Wände aufKommando zu steuern, benötigt man den Smart Speaker Sonos One.Der smarte Lautsprecher Sonos One vereint satten Sound mitkomfortabler Sprachsteuerung über die Spracherkennungssoftware AmazonAlexa. Sechs eingebaute Fernfeld-Mikrofone mit Geräuschunterdrückungsorgen dabei für eine glasklare Übermittlung der Sprachbefehle."Sonos One ist die ideale Ergänzung zu unserem Smart-Home-System",meint Ralf Klar, Geschäftsführer der wesmartify GmbH. "Neben seinerklassischen Funktionalität - der Wiedergabe von Musik und Sound inkristallklarem Sound - fungiert der Smart Speaker gleichzeitig alsBefehlsempfänger für die Steuerung der wesmartify Haustechnik. DieVerknüpfung beider Systeme ist in wenigen Schritten erledigt, derMehrwert für den Nutzer immens. Über die Partnerschaft mit Sonos unddie Ernennung als offizieller Installed Solutions Partner freuen wiruns darum sehr."wesmartify hat seine Smart-Home-Technik als selbsterklärendesBaukastensystem konzipiert, das von jedem Laien ohne technischesFachwissen innerhalb von 60 Minuten installiert werden kann. ZurVerfügung stehen Komponenten zum Energiemanagement (Steuerung derInnenraumtemperatur und -Luftfeuchtigkeit), zum Einbruchs- undBrandschutz, zur Lichtsteuerung sowie zur Jalousie- undRollladensteuerung. Die Steuerung des Smart-Home-Systems erfolgt überden wesmartify Access Point und eine kostenlose App.Wer sofort loslegen möchte, kann das Smart-Home-System vonwesmartify inkl. Sonos One direkt über den Online-Shop von wesmartifybeziehen, zu finden unter https://www.wesmartify.de/shop/. Alternativkann das System auch im Rahmen einer wesmartify Smart-Home-Partykostenfrei in Augenschein genommen werden. Die Smart-Home-Partyfindet unter Leitung eines ausgebildeten Smartifiers im eigenenZuhause statt, gern in Gesellschaft von Freunden und Bekannten. Beider Party wird das Zuhause des Gastgebers (egal ob Mietwohnung oderEigenheim) unter aktiver Mithilfe der Teilnehmer "smartifiziert". DieBuchung der Smart-Home-Party erfolgt online unterhttps://www.wesmartify.de/smart-home-party-buchen/. WeitereInformationen zum Sonos One Smart Speaker finden sich unterwww.sonos.com.Pressekontakt:Kontakt wesmartify:wesmartify GmbHBjörn NahlerProduktmarketingTecCenter 131162 Bad SalzdetfurthTel.: (05063) 799 4017b.nahler@wesmartify.dewww.wesmartify.dePR-Agentur:frische denkeJutta ThielJasperallee 7138102 BraunschweigTel.: (0531) 472 152 60jutta@frischedenke.dewww.frischedenke.deOriginal-Content von: wesmartify GmbH, übermittelt durch news aktuell