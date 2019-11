Auch wenn Pflegeaufgaben enden - Frauen bleiben am Arbeitsmarkt benachteiligt

Berlin (ots) - Eine aktuelle Studie auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels(SOEP) zeigt: Frauen, die in Teilzeit arbeiten und gleichzeitig Angehörigepflegen, haben nicht nur während dieser Phase schlechte Chancen ihre Arbeitszeitzu erhöhen. Denn endet die Pflegetätigkeit, finden sie selten zurück in eineVollzeitbeschäftigung.Innovativ an der Studie ist, dass hier nicht der oft untersuchte Effekt imMittelpunkt steht, ob Frauen, die sich um Familienangehörige kümmern, ihreArbeitszeit reduzieren oder ihre Erwerbstätigkeit gänzlich unterbrechen.Stattdessen wird hier umgekehrt untersucht, wie wahrscheinlich es für Frauenist, während einer aktuellen Pflegephase oder nachdem eine Pflegephase beendetworden ist, die Arbeitszeit zu erhöhen.Es zeigt sich: Für Teilzeit beschäftigte Frauen mit familiärenPflegeverpflichtungen ist es weniger wahrscheinlich in Vollzeit zu wechseln alsfür Frauen ohne Pflegeverpflichtungen. Dies trifft allerdings nur für Frauen zu,die intensive familiäre Pflege von mehr als zwei Stunden täglich leisten.Überraschend ist, dass die Wahrscheinlichkeit in Vollzeit zu wechseln auch nichtsteigt, wenn die familiäre Pflegephase vorüber ist.Dr. Ulrike Ehrlich, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Zentrum fürAltersfragen, erläutert: "Anhand unserer Analyseperspektive wird deutlich, dassFrauen, die erwerbstätig sind und pflegen, ein Vereinbarkeitsproblem haben: Siereduzieren ihre Erwerbstätigkeit nicht nur infolge von familiärenPflegeverpflichtungen, sondern sie sind während einer Pflegephase aufgrundzeitlicher Engpässe auch seltener in der Lage ihre Arbeitszeit zu erhöhen.Darüber hinaus zeigen wir, dass Frauen nach der Beendigung einer Pflegephase inder sogenannten Teilzeitfalle feststecken: Obwohl sie die zeitlichen Ressourcenfür eine Aufstockung der Arbeitszeit hätten, erfolgt diese nicht. Der wenigflexible deutsche Arbeitsmarkt bietet Angestellten bisher wenig Möglichkeiten,ihre Arbeitszeit entsprechend ihren persönlichen Lebensumständen anzupassen."Hier sehen die Autorinnen der Studie eine Herausforderung an die Politik. "EineAusweitung der professionellen Pflege, um pflegende Angehörige zeitlich zuentlasten, wäre wichtig, und vor allem eine Weiterentwicklung des 2018eingeführten gesetzlichen Anspruchs auf Brückenteilzeit, damit nach einerTeilzeitphase der Wechsel auf eine Vollzeitstelle von einer größeren Gruppe vonAnspruchsberechtigten leichter vollzogen werden kann."Der Artikel "What comes after Caring? The Impact of Family Care on Women'sEmployment" von Ulrike Ehrlich, Katja Möhring und Sonja Drobnic ist vorab onlineerschienen im Journal of Family Issues(https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0192513X19880934)Pressekontakt:Stefanie HartmannDeutsches Zentrum für AltersfragenPressestellehttps://www.dza.de/presse.htmlstefanie.hartmann@dza.deTel.: 030 / 260 740 25Original-Content von: Deutsches Zentrum für Altersfragen, übermittelt durch news aktuell