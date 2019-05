Mit weniger Alkohol das Krebsrisiko senken / Die Deutsche Krebshilfe gibt Tipps zur Aktionswoche Alkohol 2019

Bonn (ots) - Dem Alkohol werden einige positive Eigenschaftennachgesagt: Er wirkt entspannend, fördert die Geselligkeit und sollsogar gut für das Herz sein. Dabei ist Alkohol vor allem eines - einZellgift, das fast alle Körperzellen und Organe schädigen kann. Derregelmäßige Konsum steigert das persönliche Krebsrisiko. Um über denrichtigen Umgang mit Alkohol aufzuklären, engagieren sich tausendeFreiwillige vom 18. bis 26. Mai 2019 bei zahlreichen Aktionen imgesamten Bundesgebiet. Alle zwei Jahre findet - organisiert von derDeutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) - die AktionswocheAlkohol statt. Die Deutsche Krebshilfe beteiligt sich an derAktionswoche mit dem Präventionsratgeber für Männer "RiskantePartnerschaft. Mehr Gesundheit - Weniger Alkohol".Statistisch gesehen trinkt jeder Bundesbürger durchschnittlichrund 107 Liter Bier und 21 Liter Wein pro Jahr. "Für viele Menschengehört Alkohol zum Alltag und ist Teil des gesellschaftlichen undkulturellen Lebens", so Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender derDeutschen Krebshilfe. "Oft gehen sie mit dem Alkohol jedoch zusorglos um, da der Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Krebsunbekannt ist oder verdrängt wird."Ein regelmäßiger Alkoholkonsum begünstigt das Entstehenverschiedener Krebsarten, darunter Darm- und Speiseröhrenkrebs. NebenTabakkonsum ist Alkohol der Hauptrisikofaktor für das Entstehen vonKrebs im oberen Verdauungstrakt. Ursache für die krebsförderndeWirkung ist unter anderem das Acetaldehyd, eine Substanz, die beimAbbau von Alkohol im Körper entsteht und von Wissenschaftlern alskrebserregend eingestuft wird.Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) empfiehlt gesundenMännern, nicht mehr als rund einen Viertelliter Wein, umgerechnetrund 0,6 Liter Bier pro Tag zu sich nehmen. Dies entspricht einerMenge von 24 g Reinalkohol. Frauen wird empfohlen, die Hälfte davonnicht zu überschreiten. Unterhalb dieser Grenzen gilt Alkoholgenussderzeit als risikoarm. Zudem sollten mindestens zwei alkoholfreieTage pro Woche eingelegt werden. Allerdings ist es schwer, einenGrenzwert festzulegen. Einen risikofreien Konsum von Alkohol gibt esnicht. Der Europäische Kodex zur Krebsvermeidung rät deshalb:"Reduzieren Sie Ihren Alkoholkonsum. Der völlige Verzicht auf Alkoholist noch besser für die Verringerung Ihres Krebsrisikos."Jeder dritte Mann und jede fünfte Frau überschreiten dieempfohlene tägliche Trinkmenge. Insbesondere die Gruppe der über30-jährigen Männer entwickelt häufig riskante Trinkgewohnheiten.Deshalb beteiligt sich die Deutsche Krebshilfe mit einer gemeinsammit der DHS produzierten Broschüre an der Aktionswoche Alkohol. Mitdem Präventionsratgeber für Männer "Riskante Partnerschaft. MehrGesundheit - Weniger Alkohol" spricht die Deutsche KrebshilfeInteressierte an und ruft zu einem bewussteren Umgang mit Alkoholauf. Der Ratgeber kann kostenlos unter www.krebshilfe.de bestelltoder heruntergeladen werden.Interviewpartner auf Anfrage!Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell