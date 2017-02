In wenigen Wochen startet DVB-T2 HD / ARD beteiligt sich an senderübergreifendem Aktionstag am 15.02.2017

Leipzig (ots) - Das neue terrestrische Antennenfernsehen DVB-T2 HDstartet am 29. März 2017 in vielen Ballungszentren Deutschlands.Zeitgleich endet hier die Übertragung des bisherigen DVB-T-Standards- den Zuschauerinnen und Zuschauern, die nicht rechtzeitig umstellen,droht dann Schwarzbild. Um die frühzeitige Information derDVB-T-Nutzer sicherzustellen, intensiviert die ARD ihre Kommunikationbis zum Umstellungsdatum am 29. März und beteiligt sich mit ihrenProgrammen am senderübergreifenden Aktionstag der Initiative DVB-T2HD.Dr. Ulrich Liebenow: Auf Ausstattungsdetails bei Endgeräten achtenZuschauerinnen und Zuschauer, die die zahlreichen Vorteile des neuenAntennenfernsehens nutzen wollen, benötigen ein DVB-T2 HD-fähigesEmpfangsgerät - dies kann eine Set-Top-Box oder ein Fernsehgerätsein. Grundsätzlich sollte beim Kauf eines neuen Empfangsgerätes aufdas grüne DVB-T2 HD-Logo geachtet werden, aber auch auf die weiterenAusstattungsdetails. "Wer neben linearem Programm auch aufMediatheken zugreifen will, sollte immer auf den HbbTV-Standardachten. Bei Set-Top-Boxen muss der zum Fernseher passende Anschlussunterstützt werden, z.B. SCART bei Röhrenfernseher oder HDMI beimodernen Flachbildschirmen" so der Vorsitzende der ARD-Produktions-und Technikkommission und Betriebsdirektor des MDR, Dr. UlrichLiebenow.Zuschauerinnen und Zuschauer, die ihr Programm über DVB-Terhalten, werden gezielt durch Einblendungen im Ersten und in denDritten Programmen auf den bevorstehenden DVB-T2 HD-Regelbetriebhingewiesen. Haushalte die keinen Hinweis im Programm sehen, sind vonder Umstellung nicht betroffen.Weitere Informationen zum Anschluss neuer Endgeräte sowie eineCheckliste für die Umstellung gibt es auf www.ard-digital.de. WannDVB-T2 HD in den einzelnen Regionen verfügbar ist, können Haushaltemit dem Online-Empfangs-Check unter www.ard-digital.de/empfangs-checkprüfen.Fotos unter www.ARD-Foto.dePressekontakt:Kommunikation und Marketing ARD DigitalDennis Grams0331 97993 87110dennis.grams@ard-digital.deOriginal-Content von: ARD Radio & TV, übermittelt durch news aktuell