Zu wenige öffentliche Musikbibliotheken in Deutschland / Deutsches Musikinformationszentrum präsentiert neues Online-Angebot

Bonn (ots) - 1,5 Millionen Schüler allein an kommunalenMusikschulen, 100.000 Teilnehmer an Musikangeboten derVolkshochschulen, - aber nur 72 öffentliche Musikbibliotheken. Eineflächendeckende Versorgung mit Medien für die praktischeMusikausübung, für das aktive Hören von Musik und für das Lernen überMusik ist in Deutschland vielerorts nicht gewährleistet. Dabei sindöffentliche Musikbibliotheken unverzichtbarer Bestandteil dermusikalischen Bildung. Anlässlich der Vorstellung eines neuenOnline-Angebots des Deutschen Musikinformationszentrums (MIZ) "Fokus:Öffentliche Musikbibliotheken" äußert sich der Generalsekretär desDeutschen Musikrats, Prof. Christian Höppner, zu diesemMissverhältnis."Musikbibliotheken sind Sehnsuchtsorte non-virtueller Erfahrungen.Gerade im Digitalen Zeitalter bedarf es des gut abgestimmtenMiteinanders analoger und digitaler Angebote. Die Attraktivität des'kulturellen Erlebnisortes Musikbibliothek' wird wesentllich von derpersonalen Fachkompetenz und der sächlichen Ausstattung bestimmt. Diefinanziellen Rahmenbedingungen für die öffentlichen Musikbibliothekensind in der viertstärksten Industrienation der Welt vielerortsdesaströs. Deshalb sind die Länderparlamente wie Trägereinrichtungenaufgefordert, die bestehenden Einrichtungen adäquat auszustatten unddie weißen Flecken durch Neueinrichtungen zu tilgen." so Höppner.Das MIZ beleuchtet aber auch, mit welchen kreativen Ideen dieEinrichtungen auf die bestehenden kultur- und bildungspolitischenHürden reagieren und wie sie den Herausforderungen durch dendigitalen Wandel begegnen. Öffentliche Musikbibliotheken sind heuteviel mehr als Orte, die Noten, Musikbücher und CDs verleihen. Siestellen ein wachsendes Angebot an Datenbanken, E-Books, Digitalisatenund Streaming-Diensten mit hoher Klangqualität zur Verfügung. Vorallem in den großen Städten setzen sie auf die Aufenthalts- undErlebnisqualität ihrer Häuser. Fernab virtueller Erfahrungen ladensie mit attraktiven Musikarbeitsplätzen, Musizierräumen mitInstrumenten, Konzerten und Workshops zur aktiven Beschäftigung mitMusik ein. Doch die Finanzierung der Einrichtungen hält mit derEntwicklung nicht immer Schritt: Nach Recherchen des MIZ werdenbestehende Bestände vielerorts reduziert oder gar aufgelöst,Bibliotheksstellen nicht oder fachfremd besetzt.Entstanden ist der "Fokus: Öffentliche Musikbibliotheken" inKooperation mit der Deutschen Ländergruppe der InternationalAssociation of Music Libraries, Archives and Documentation Centres.Über eine interaktive Karte können Informationen zu den einzelnenöffentlichen Musikbibliotheken abgerufen werden. Diese umfassen denphysischen und digitalen Bestand der Bibliotheken einschließlichihrer Schwerpunkte und Sondersammlungen. Abgerundet wird der neueFokus mit weiterführenden Informationen sowie Bilderstrecken, dieeinen Einblick in die Angebote und Ausstattungen öffentlicherMusikbibliotheken geben.Zu erreichen ist der "Fokus: Öffentliche Musikbibliotheken" unter:https://themen.miz.org/fokus-oeffentliche-musikbibliothekenÜber das MIZ:Unter dem Dach des Deutschen Musikrats erfasst und dokumentiertdas Deutsche Musikinformationszentrum (MIZ) Strukturen undEntwicklungen des Musiklebens. Das Spektrum reicht dabei von dermusikalischen Bildung und Ausbildung über das Amateurmusizieren, dieMusikförderung und die professionelle Musikausübung bis zu den Medienund der Musikwirtschaft. Gefördert wird das MIZ durch die Beauftragteder Bundesregierung für Kultur und Medien, durch die Kulturstiftungder Länder, die Stadt Bonn sowie von privater Seite durch die GEMAund die GVL.