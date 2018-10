Zu wenig Geld fürs Studium? Der Elternkompass hilft bei der Stipendiensuche

Berlin (ots) - Das Wintersemester hat begonnen und damit auch einwichtiger neuer Lebensabschnitt für die Studienanfänger. Die Frageder Studienfinanzierung stellt jedoch häufig die angehendenAkademiker und ihre Familien vor eine Herausforderung. Ein Stipendiumkann hier helfen, doch rechnen sich viele Studierende wenige Chancenauf ein Stipendium aus und halten die eigenen Leistungen für nichtausreichend. Dabei haben nicht nur Einserkandidaten Chancen auf eineFörderung. Gerade auch soziale Aspekte und gesellschaftlichesEngagement spielen bei der Vergabe von Stipendien eine wichtigeRolle.Der Elternkompass der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) hatsich das Ziel gesetzt, Licht in den unübersichtlichenStipendiendschungel zu bringen, indem er Familien kostenlos zu denverschiedenen Fördermöglichkeiten berät und bei der Suche nach einempassenden Stipendium unterstützt.Insbesondere für junge Menschen, für die ein Studium keineSelbstverständlichkeit ist, sind die Chancen auf ein Stipendiumgestiegen. Stiftungen ermuntern zunehmend Studierende zu einerBewerbung, deren Eltern selbst nicht studiert haben oder derenBildungserfolg durch biografische Hürden finanzieller, sozialer oderkultureller Art gefährdet ist. Bei bundesweit mehr als 2.000Stipendiengebern sind die Chancen auf ein Stipendium größer alsvermutet. Vorteile gibt es viele: Im Gegensatz zu BAföG müssenStipendien nicht zurückgezahlt werden und bieten anders als einNebenjob die Möglichkeit, sich ganz auf das Studium zu konzentrieren.Neben finanziellen Leistungen beinhalten Stipendien aber auch einideelles Förderprogramm, in dessen Rahmen man sich kostenfreiweiterbilden und wichtige Kompetenzen erwerben kann. Gleichzeitigerhält man Zugang zu einem wertvollen Netzwerk und kann hilfreicheKontakte knüpfen.Mit seiner kostenfreien Beratungshotline richtet sich derElternkompass an interessierte Eltern, Studierende, Schülerinnen undSchüler. Das Beratungsteam ist unter der Telefonnummer 030 278906-777zu erreichen. Fragen können darüber hinaus per E-Mail anservice@elternkompass.info gestellt werden.Über den ElternkompassDer Elternkompass ist ein unabhängiges, kostenfreies Informations-und Beratungsangebot der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). Erwird von der Akademie für Innovative Bildung und Management HeilbronnFranken gGmbH und dem Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds gefördert.Das Team vom Elternkompass bietet Orientierung in der deutschenStipendienlandschaft, zeigt Möglichkeiten auf und informiert überBewerbungsverfahren. Mehr Informationen zum Elternkompass sowie denkostenlosen Informationsflyer finden Sie unterwww.elternkompass.info.Pressekontakt:Anna Breitinger, Elternkompass, Stiftung der Deutschen Wirtschaft(sdw) gGmbH, Spreeufer 5, 10178 Berlin, Tel.: 030 278906-51, Fax: 030278906-30, E-Mail: a.breitinger@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), übermittelt durch news aktuell