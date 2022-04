Mit wenig Aufwand: So würde ich mit 100 Euro über 35 Jahre ein passives Einkommen von 9.706 Euro aufbauen

Mit 100 Euro pro Monat ein passives Einkommen von 9.706 Euro aufbauen? Das ist möglich, wobei der Titel bereits eine sehr wesentliche Komponente bereithält. Es ist der Faktor Zeit, der mit 35 Jahren natürlich alles andere als kurz ist.

Allerdings gibt es einen sehr einfachen Weg, der dieses Vorhaben zur Realität machen kann. Blicken wir heute auf einen wenig aufwendigen Weg, der aus regelmäßigen Investitionen von 100 Euro über einen Zeitraum von 35 Jahren rein rechnerisch ein solches passives Einkommen ermöglicht.

100 Euro, 35 Jahre Zeit und ein ETF werden zu 9.706 Euro

Die einfache Magie hinter diesem Ansatz steckt in einem ETF. Bei einem kostengünstigen Indexfonds können Investoren langfristig, zum Beispiel über 35 Jahre, von einer durchschnittlichen marktüblichen Rendite profitieren. Historisch gesehen lag dieser Wert zwischen 7 % und 9 % p. a. je nach Index. Ich habe einfach mal mit 8 % gerechnet, weil das in der Mitte liegt. Und weil es mir so passte.

Rein rechnerisch kann man mit 100 Euro pro Monat über einen Zeitraum von 35 Jahren ein Vermögen von 215.700 Euro aufbauen. Das ist jedoch nichts, was per se ein passives Einkommen abwirft. Nein, sondern es handelt sich „lediglich“ um ein Vermögen. Aber, um das auch einmal festzuhalten: Um ein Vermögen, das lediglich zu 42.000 Euro aus einem eigenen Einsatz besteht. Das heißt, dass über den Zins- und Zinseszinseffekt über diesen langen Zeitraum eine Rendite von 173.700 Euro hinzugekommen ist. Wie gesagt: Rein rechnerisch, natürlich bieten ETFs keine exakte Rendite von 8 % p. a., sondern wir modellieren hier eine Prognose, die der Realität nahe kommen könnte.

Wenn wir von diesen 215.700 Euro pro Jahr 4,5 % entnehmen, was eine ziemlich nachhaltige Rate ist, so erhalten wir die besagten 9.706 Euro passives Einkommen. Brutto, wohlgemerkt, was heißt, dass die Steuern noch heruntergerechnet werden müssten. Trotzdem läge die monatliche Entnahmerate bei ca. 808 Euro brutto, was einzig und alleine aus 100 Euro pro Monat investiert in einen ETF und über einen möglichst langen Zeitraum geworden wäre.

Für mich der einfachste Weg

100 Euro über 35 Jahre lang in einen ETF zu investieren, wäre für mich der einfachste Weg, um ein solches passives Einkommen aufzubauen. 9.706 Euro pro Jahr können selbst brutto ein großer Beitrag sein, um zum Beispiel eine Rentenlücke zu schließen. Natürlich gibt es auch andere Optionen. Dividendenaktien, zum Beispiel, die jedoch mehr Aufwand und Research erfordern.

Ein kostengünstiger Indexfonds und eine nachhaltige Entnahme kommt diesem Zweck jedoch ebenfalls sehr nahe. Warum nicht einfach einmal überlegen, ob das der richtige Weg für einen als Investor ist? Einfacher kann man es eigentlich kaum haben. Zumindest, wenn man die entsprechende Zeit noch besitzt.

Der Artikel Mit wenig Aufwand: So würde ich mit 100 Euro über 35 Jahre ein passives Einkommen von 9.706 Euro aufbauen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022