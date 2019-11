Zu wenig Anerkennung und Unterstützung für private Waldbesitzer - 43 Prozent des gesamten Waldes in Baden-Württemberg durch Trockenheit, Stürme und Borkenkäferplagen deutlich geschädigt

Stuttgart (ots) - Durch die Naturereignisse in den vergangenen Jahren wieTrockenheit, Stürme und Borkenkäferplagen sind die Wälder stark inMitleidenschaft gezogen worden. Entsprechend dem aktuellen Waldzustandsberichtsind 43 Prozent des gesamten Waldes in Baden-Württemberg deutlich geschädigt.35,9 Prozent der gesamten Waldfläche in Baden-Württemberg werden von privatenWaldbesitzern gepflegt und bewirtschaftet. "Die Waldbesitzer denken seit jeherin Generationen und leisten mit ihrer täglichen Arbeit viel für die Umwelt",erläutert der AfD-Landtagsabgeordnete Udo Stein. "Aufgrund des hohenSchadensanfalls sind die privaten Waldbesitzer jedoch nicht mehr allein in derLage, das Schadholz zu beseitigen und die Wiederaufforstung durchzuführen. DieseArbeiten für unsere allerwichtigste Naturressource und zum Wohle dergemeinschaftlichen Daseinsvorsorge verdienen besondere Unterstützung."Steuergelder werden wieder in staatlichen Kanälen und Großbetrieben verschwindenAllerdings wurde der AfD-Änderungsantrag für den neuen Haushalt, der für dieprivaten Waldbesitzer eine höhere staatliche Förderung vorsah, gestern von derLandesregierung abgelehnt. "Die Steuergelder aus dem neuen Doppelhaushalt2020/2021 für die geplanten Waldmaßnahmen werden wieder in irgendwelchenstaatlichen Kanälen und Großbetrieben verschwinden, anstatt dass sie dortankommen, wo sie hingehören!", kritisiert Udo Stein.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127902/4448323OTS: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell