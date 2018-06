Die weltweiten Hotspots für kulinarische Gaumenfreuden in 2018

Berlin (ots/PRNewswire) -Vier von zehn Reisende (41 Prozent) wählen laut einer weltweitenStudie von Booking.com mit 50.000 Befragten ihr nächstes Urlaubszieldanach aus, ob es vor Ort gutes Essen gibt. 13 Prozent derStudienteilnehmer planen für 2018 sogar eine Reise rund um das ThemaEssen.Über die Hälfte der Befragten (52 Prozent) aus Deutschland möchtewährend des Urlaubs neue kulinarische Abenteuer erleben. Zu denTop-Reisezielen gehören Malaysia, Taiwan und Japan. Zwei Drittel derBefragten (64 Prozent) gaben an, in 2018 auf Reisen generell mehrregionale Spezialitäten probieren zu wollen.Top-Reiseziele fürregionale SpezialitätenIpoh, MalaysiaKaohsiung, TaiwanNagoya, JapanJohor Bahru, MalaysiaJoão Pessoa, BrasilienHo Chi Minh City, VietnamSarajevo, Bosnien und HerzegowinaColmar, FrankreichLima, PeruCatania, ItalienAuch zu Hause lässt sich kulinarische Vielfalt erleben. Mehr alsein Drittel der Deutschen (34 Prozent) möchte in Zukunft gerne lokaleStreet Food Märkte besuchen, um zahlreiche Speisen aus verschiedenenLändern zu probieren. Das beste Street Food gibt es nach denEmpfehlungen von Reisenden auf Booking.com in Berlin, München undHamburg.Top-Reiseziele für Street Foodin DeutschlandBerlinMünchenHamburgNürnbergFrankfurt am MainDie vollständige Pressemitteilung lesen Sie im Booking.comNewsroom: https://news.booking.com/deÜber Booking.com (https://www.booking.com):Booking.com bietet Reisenden das weltweit größte Angebot aneinzigartigen Unterkünften. Die Booking.com-Webseite und die Appssind in 43 Sprachen verfügbar, bieten mehr als 27 Millionen gelisteteÜbernachtungsmöglichkeiten an mehr als 130.000 Reisezielen in 227Ländern und Regionen. Täglich werden mehr als 1,5 Millionen Buchungenauf der Plattform getätigt. Ob Geschäfts- oder Urlaubsreisen - Gästekönnen ihre ideale Unterkunft sofort, schnell und einfach buchen,ohne Buchungsgebühren und mit Preisversprechen. Über unserenKundenservice können Gäste Booking.com rund um die Uhr, sieben Tagedie Woche erreichen und das in 43 Sprachen.Booking.com B.V., gegründet 1996, betreibt Booking.com(TM) und istTeil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG). Booking.com beschäftigtinzwischen mehr als 17.000 Angestellte in 198 Büros in 70 Ländernweltweit. Weitere Informationen finden Sie auf Facebook(https://www.facebook.com/pages/Bookingcom/117615518393985),Twitter(https://twitter.com/bookingcom), Google+(https://plus.google.com/+Bookingcom/posts) und Pinterest(https://www.pinterest.com/bookingdotcom/) oder unterhttp://www.booking.comPressekontakt:Booking.com-presse@ketchumpleon.comOriginal-Content von: Booking.com B.V., übermittelt durch news aktuell