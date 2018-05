Der weltweite Wettbewerb um Theme-Designs für das Honor 10 beginnt offiziell heute

Peking (ots/PRNewswire) - Der weltweite Wettbewerb umTheme-Designs für das Smartphone "Honor 10" (Honor 10 Global ThemeDesign Contest) beginnt formell am 25. Mai. Designer in aller Weltsind aufgerufen, Theme-Design-Vorschläge für die Benutzeroberflächeeinzureichen. Der Wettbewerb gibt den talentiertesten Theme-Designernder Welt eine Bühne, auf der sie sich messen und ihre innovativsten,modernsten Design-Konzepte für die mobile Internet-Nutzung vorstellenkönnen. Die Designer haben die Gelegenheit, ihre Arbeit Millionen vonNutzern vorzustellen, die 23 Sprachen sprechen und aus aller Weltstammen. Es wird erhofft, dass die Theme-Designs noch mehr Nutzerveranlassen, beim Umgang mit Inhalten auf dem Smartphone auch ihremkünstlerisch-ästhetischen Sinn Raum zu geben - als fruchtbarerNährboden für die Designer, für ihre Kreativität ein Publikum zufinden.Der diesjährige weltweite Wettbewerb um Theme-Designs wirdEmpfänger des "Honor Masters Award", des "Honor Outstanding Award",des "Honor Brilliance Award" und sieben anderer wichtiger Preisebenennen - im Rahmen eines Verleihungssystems von insgesamt 133Preisempfängern, die zusammen eine Siegprämie von 100.000 US-Dollarerhalten. Ein beeindruckendes Gremium an Preisrichtern wurdegewonnen, darunter Alex Schady (Programmleiter des "Fine ArtProgramme", Central Saint Martins), Xiao Yong (Professor an derAcademy of Art Design, Central Academy of Fine Arts), Liang Jun(Chefdirektor Benutzererfahrungs-Design, UCD Center), AlexandrePlicque Gurlitt (Design-Direktor des Global Aesthetics ResearchCenter in Paris, Frankreich), andere einflussreicheFührungspersönlichkeiten im Design-Feld sowie Honor-President GeorgeZhao. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der offiziellen Website vonHonor.Der Wettbewerb kooperiert auch mit dem "Huawei Developer's Hi-StarProgram" - mit dem Ziel, herausragenden Theme-Designern Zugang zuHuaweis offiziellen Marketingkanälen zu gewähren, einschließlicheiner Förderung auf der App "Huawei Themes". Daneben gewährt er fürdie beste Arbeit jedes Monats zusätzliche Förderressourcen. Es wirderhofft, dass die Vorteile des Wettbewerbs jedem der Designer helfen,seine Träume zu verwirklichen.Im Zeitraum vom 25. Mai bis 25. Juni - der Vorrunde desWettbewerbs - müssen die Designer nur ihre kreativen Skizzen undDesignentwürfe einreichen. Das Einreichen einerReferenz-Videoanimation und des Bilddiagramms sind zu dieser Zeit desWettbewerbs noch optional. Beachten Sie bitte, dass Designer, diesich vor dem 15. Juni anmelden, das Recht erwerben, an einerHuawei-Schulungs-Session für Theme-Entwickler-Werkzeuge (Huawei ThemeDeveloper Tools) teilzunehmen, auf der nützliche Informationen überTheme-Design-Techniken und -Fertigkeiten vermittelt werden. WeitereEinzelheiten über den Wettbewerb entnehmen Sie bitte der offiziellenWebsite von Honor.2017 entfielen auf Themes über 368 Millionen Downloads. DasDurchschnittseinkommen der Theme-Entwickler stieg dadurch um 135Prozent; die Zahl der Entwickler, die einen Gewinn ausweisen konnten,stieg um 90 Prozent. Indem sie Nutzern facettenreiche gehaltvolleTheme-Erlebnisse bieten, erarbeiten sich die teilnehmenden Designerauch Chancen, in der Smartphone-Branche weiterführende Karrierewegeeinzuschlagen. Mit seinem Aufruf an Designer in aller Welt, ihreErfindungsgabe und Energie in neue Benutzeroberflächenästhetik zuinvestieren, hat der Wettbewerb einen erheblichen Einfluss aufkünftige Design-Trends in der mobilen Internet-Nutzung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/696439/%E5%8F%91%E7%A8%BF%E5%9B%BE.jpgPressekontakt:Tingting Liu+86-185-1057-6525Original-Content von: honor, übermittelt durch news aktuell