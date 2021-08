Die weltweit führende Influencer-Marketing-Agentur MG Empower wird von Amyris, Inc. mit Sitz in den USA übernommen

Weitere Suchergebnisse zu "M+G":

London (ots/PRNewswire) - Die Akquisition fördert Weltklasse-Plattform, um die Zukunft von Markenmarketing und -kommunikation durch modernste digitale Innovationen voranzutreiben.Die weltweit führende Influencer-Marketing-Agentur MG Empower wurde von Amyris mit Hauptsitz in den USA übernommen, einem führenden Unternehmen der synthetischen Biotechnologie, das mit seinen Verbrauchermarken auf den Märkten für saubere Gesundheit, Schönheit und Wellness aktiv ist und ein führender Anbieter von nachhaltigen und natürlichen Inhaltsstoffen ist.Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8942151-mg-empower-acquired-by-us-headquartered-amyris-inc/.MG Empower wurde 2017 von Maira Genovese gegründet und ist der Partner für Influencer-Marketing und digitale Innovation für einige der einflussreichsten Marken der Welt, darunter Amyris, Bumble, Chopard, StarzPlay, Deliveroo und TikTok Bytedance.Von ihrem globalen Hauptsitz in London aus und auf fünf Kontinenten aktiv hat die Agentur ein leistungsfähiges eigenes Influencer-CRM und ein Netzwerk von über 1 Million Influencern aufgebaut und innovative, preisgekrönte Influencer-Marketing-Kampagnen durchgeführt, die über eine Milliarde Menschen erreicht haben.MG Empower hat einen Jahresumsatz von mehreren Millionen Pfund erzielt, der sich in den letzten drei Jahren jeweils gegenüber dem Vorjahr verdoppelt hat.Ein einzigartiges BetriebsmodellDie Übernahme von MG Empower durch Amyris, Inc. stellt eine Fortsetzung der Investition in die Zukunft der Marketing-Innovation dar. Es wird ein einzigartiges Betriebsmodell etabliert, das digitale Technologie und Influencer Marketing in den Mittelpunkt der zukünftigen Wachstumsstrategie stellt. Die Berufung der Gründerin von MG Empower, Maira Genovese, in den Vorstand untermauert das.MG Empower wird innerhalb des Portfolios von Amyris, Inc. als unabhängiges Unternehmen agieren und sein breites Portfolio an internationalen Kunden weiter bedienen und ausbauen. Maira Genovese wird die Funktion President übernehmen, und John Melo, Director, President und Chief Executive Officer von Amyris sowie Anne Myong werden bei MG Empower Mitglieder der Geschäftsleitung.John Melo, President und Chief Executive Officer von Amyris, kommentierte: "Es ist uns eine große Freude, Maira Genovese und ihr Team bei MG Empower in der Amyris-Familie willkommen heißen zu können. Wir haben uns zur Entwicklung einer erstklassigen Plattform für die einflussreichsten Marken der Welt verpflichtet, um die Zukunft des Markenmarketings durch digitale Innovationen voranzutreiben. In MG Empower haben wir den perfekten Partner für die Verwirklichung unserer gemeinsamen Ziele gefunden."An der Zukunft bauenMG Empower hat die Art und Weise verändert, wie sich Marken verhalten, hat das traditionelle Marketingmodell verlassen und dadurch außergewöhnliche Ergebnisse erzielt, und zwar durch Nutzung sich schnell entwickelnder Kundenpräferenzen für Inhalte und Kommunikation. Die Übernahme durch Amyris wird den Ausbau der globalen Präsenz von MG Empower, seine Fähigkeit zur Skalierung neuer Geschäftsbereiche und die Investitionen in die Entwicklung der eigenen Technologie unterstützen.Maira Genovese, President von MG Empower, kommentierte: "Ich freue mich, mit John Melo und seinem Team bei Amyris zusammenarbeiten zu können. Seine Expertise bei der Erschließung von Marken der Zukunft durch modernste Innovationen und ohne Kompromisse bei Menschen und Umwelt ist unübertroffen. Unsere gemeinsame Vision und unsere gemeinsamen Werte bilden eine solide Grundlage für die Skalierung eines einzigartigen Betriebsmodells, das die Unabhängigkeit der beiden Unternehmen Amyris und MG Empower bewahrt und den einflussreichsten Marken der Welt außergewöhnliche Influencer-Marketing-Innovationen bietet."Frau Genovese fuhr fort: "MG Empower hat eine Mission. Unser Weg begann mit der Chance, das damals aufkommende Phänomen der "Influencer" zu mobilisieren. Heute wandeln wir uns von der Agentur für Influencer-Marketing zum globalen Kraftwerk für digitale Innovationen - ich könnte auf das Team nicht stolzer sein".Vor der Gründung von MG Empower arbeitete Maira Genovese in ihrem Heimatland Brasilien und in Europa erfolgreich in den Bereichen Marketing und Kommunikation für globale Marken, darunter American Express, Kering und Value Retail.Informationen zu AmyrisAmyris (Nasdaq: AMRS) ist wissenschaftlich und technologisch führend in Forschung, Entwicklung und Produktion von nachhaltigen Inhaltsstoffen für die Märkte Clean Health & Beauty sowie Flavors & Fragrances. Amyris nutzt eine beeindruckende Reihe exklusiver Technologien, darunter modernstes maschinelles Lernen, Robotik und künstliche Intelligenz. Unsere Inhaltsstoffe sind in über 3.000 Produkten weltweit führender Marken enthalten und erreichen mehr als 200 Millionen Verbraucher. Amyris ist stolz darauf, eine Familie von Verbrauchermarken zu besitzen und zu betreiben, die alle auf dem No Compromise®-Versprechen sauberer Inhaltsstoffe aufbauen: Biossance® Clean Beauty Hautpflege, Pipette® Clean Baby Hautpflege und Purecane(TM), ein kalorienfreier Süßstoff, der aus Zuckerrohr natürlich gewonnen wird. Für nähere Informationen besuchen Sie bitte www.amyris.com.Amyris, das Amyris Logo, No Compromise, Biossance, Pipette und Purecane sind Marken oder eingetragene Marken von Amyris, Inc. in den USA und/oder in anderen Ländern.Informationen zu MG EmpowerMG Empower ist eine globale Kreativagentur für digitales Influencer Marketing und der Partner der Wahl für die innovativsten Marken der Welt, darunter Amyris Inc, Bumble, Chopard, StarzPlay, Deliveroo und TikTok Bytedance.MG Empower wurde 2017 von der Marketing-Visionärin Maira Genovese gegründet. Das Unternehmen operiert von seinem Hauptsitz in London aus. Es bietet den innovativsten Marken der Welt digitale Dienstleistungen für Influencer-Marketing, verbindet sie zielgerichtet mit Zielgruppen in über 40 internationalen Gebieten und erzeugt lokalisierte Wirkung in mehr als 17 Sprachen. Für nähere Informationen besuchen Sie bitte www.mgempower.com.Video: https://mma.prnewswire.com/media/1602661/MG_x_Amyris_Announcement.mp4Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1602653/Maira_Genovese_President_MG_Empower.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1602654/MG_Empower_Logo.jpgPressekontakt:Sarah Bartlettsarah@mgempower.com+44 (0)7710 170968Original-Content von: MG Empower, übermittelt durch news aktuell