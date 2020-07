Schanghai (ots/PRNewswire) - Am 04. Juli um 05.36 Uhr Ortszeit flog das weltweit erste nach dem CIIE-Motto lackierte Flugzeug von Schanghai zum internationalen Flughafen Paris Charles de Gaulle - für den ersten Überseeflug des Flugzeugs, mit 245 Passagieren.Das gemeinsam vom CIIE-Büro und von China Eastern Airlines (CEA) gestartete Flugzeug ist ein internationales Langstrecken-Flaggschiff-Modell mit einem neuartigen Passagierservicesystem - eine Boeing 777-300 ER. Zu den Lackierungsmustern gehört der Maskottchen-Pandabär "Jin Bao" der China International Import Expo (CIIE - internationale Importmesse Chinas).Die dritte CIIE wird vom 05. bis 10. November 2020 in Schanghai stattfinden. Als größte Hauptbasis-Fluglinie in Schanghai und eine der führenden zehn Fluggesellschaften der Welt hat sich CEA als "Core Supporting Company" (Kern-Unterstützungsfirma) und "Designated Air Carrier" (designierte Fluggesellschaft) für die Expo angemeldet und spielt hier gleichzeitig mehrere Rollen - als Sponsor, Fluggesellschaft, Käufer, Dienstleister und mehr.Die Expo ist die weltweit erste nationale Ausstellung zum Thema Importe. Der kumulative Zielumsatz an Transaktionen während der zweiten Expo im November 2019 belief sich auf 71,13 Milliarden US-Dollar - ein Anstieg von 23 Prozent gegenüber der ersten Ausstellung. Mehr als 3.800 Firmen nahmen an der Expo teil, und über 500.000 Einkäufer, um Käufe zu besprechen.Bildanhangs-Links:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=367128Untertitel: Das weltweit erste von CEA gestartete, nach dem CIIE-Motto lackierte Flugzeug flog bei seinem ersten Auslandsflug nach Paris.Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=367132Untertitel: Das weltweit erste von CEA gestartete, nach dem CIIE-Motto lackierte Flugzeug flog bei seinem ersten Auslandsflug nach Paris.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1213015/1_CEA_CIIE_themed_Airplane.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1213016/2_CEA_CIIE_themed_Airplane.jpgPressekontakt:Frau WangTelefon: 86-10-63074558Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133013/4649419OTS: China Eastern AirlinesOriginal-Content von: China Eastern Airlines, übermittelt durch news aktuell