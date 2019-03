Die weltweit erste universelle Plattform für Drohnenlösungen steht im Mittelpunkt des Gipfeltreffens von Terra Drone

Finanztrends Video zu



3-tägige Veranstaltung mit Teilnahme von Führungskräften aus über20 LändernTokio (ots/PRNewswire) - Terra Drone Corporation (Shibuya-ku,Tokio, CEO Toru Tokushige), der weltweit führende Anbieter vonindustriellen Drohnenlösungen, führte seine erstes globalesGipfeltreffen Anfang März durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf derEntwicklung der Roadmap für eine universelle Plattform fürDrohnenlösungen.An dem dreitägigen Gipfeltreffen nahmen die Führungskräfte derEinzelunternehmen aus der Terra-Drone-Gruppe aus über 20 Ländern inAsien, Südamerika, Afrika und Europa teil.Die von Terra Drone entwickelte universelleDrohnenlösungsplattform wird diese Unternehmen der Gruppe in eineelitäre Interessengemeinschaft der weltweit führenden Anbieter vonDrohnentechnologie-Lösungen einbinden und neue Wege für dieZusammenarbeit und Kundengewinnung eröffnen. Mit dem Ziel, dasWachstum der Drohnenindustrie als Ganzes zu erleichtern, wird diePlattform weiterhin wegweisende kundenorientierte Lösungen nutzen, umdie komplexesten Probleme der Branche sowohl für den öffentlichen alsauch für den privaten Sektor zu lösen.Die einzigartigen Technologien der Unternehmen der Gruppe, diewährend des Terra Drone Global Summit hervortraten, umfassten sowohlHardware als auch Software, wobei jede außergewöhnliche unddifferenzierte Lösung genau auf die Bedürfnisse verschiedenerBranchen wie Öl und Gas, Elektrizität, Bergbau, Bauwesen,Energieversorgung usw. zugeschnitten ist. Terra Drone Japan brachtemit Terra Lidar auch seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten fürhochpräzise Vermessungen, automatische Navigationstechnologie für dieAnlageninspektion und die Implementierung eines UTM-Systems(unbemanntes Verkehrsmanagement) vor Ort ein.Nejc Trost vom slowenischen C-Astral sagte: "In den letzten 11Jahren hat sich C-Astral erfolgreich auf die technologischeEntwicklung fortschrittlicher langlebiger elektrischerKlein-UAV-Systeme konzentriert. Nun freuen wir uns auf dieZusammenarbeit innerhalb der Terra-Gruppe, um unser globalesVertriebs- und Kundendienstnetz zu stärken. Wir freuen uns auch überdie Synergieeffekte der Systemnutzung innerhalb der Gruppe, um unsereForschung und Entwicklung voranzutreiben und uns auf dieanspruchsvollsten Marktchancen einzustellen."Im vergangenen Jahr hat Terra Drone in einem beispiellosen Tempoglobale Geschäftsverbindungen aufgebaut. Mit mehr als 20Gruppenunternehmen, die bereits in seinem Netzwerk vertreten sind,strebt Terra Drone nun die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern mitmodernsten Drohnentechnologien und führenden Drohnendienstleistern injedem Land an. Für weitere Informationen oder um dieser begehrtenGruppe beizutreten, kontaktieren Sie bitte info.jp@terra-drone.co.jp.Pressekontakt:E-Mail: info.jp@terra-drone.co.jpWebsite: https://www.terra-drone.net/global/Telefon: +81-3-6419-7193Photo - https://mma.prnewswire.com/media/834256/Terra_group.jpgOriginal-Content von: Terra Drone Corporation, übermittelt durch news aktuell