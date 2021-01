Die weltweit erste Universität mit einem Graduiertenstudium in KI begrüßt eine internationale Gruppe von Studierenden aus über 29 Ländern

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Die Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI), die weltweit erste forschungsbasierte Universität für künstliche Intelligenz auf Graduiertenebene, hat bei einem Willkommensempfang ihren ersten Studentenjahrgang offiziell begrüßt. Studierende aus aller Welt haben diese Woche in Abu Dhabi ihr Studium angetreten.Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und Zukunftstechnologien der VAE und Vorsitzender des MBZUAI-Kuratoriums, hielt eine Begrüßungsrede, in der er die entscheidende Bedeutung von KI betonte, sei es während der Pandemie oder aber bei der Transformation von Industrien, um bessere Ergebnisse zu erzielen.Er sprach vor Professor Dr. Eric Xing, dem Präsidenten der MBZUAI, sowie der Studentenschaft, dem Lehrkörper und den Mitarbeitern der Universität.Im Rahmen der Veranstaltung wurden 78 Studenten begrüßt, die aus 29 Ländern an die Universität gekommen sind, unter anderem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kanada, China, Ägypten, Indien, Russland, Saudi-Arabien, Singapur und den Vereinigten Staaten. Die ersten Studierenden an der MBZUAI wurden aus Tausenden von Bewerbern ausgewählt, die aus fast 100 Ländern kamen. Der erste Studentenjahrgang umfasst 13 Doktoranden und 65 Masterstudenten, die an der MBZUAI die Fachbereiche Machine Learning und Computer Vision besuchen werden.Seine Exzellenz Dr. Al Jaber sagte: "Die Begrüßung des ersten Studentenjahrgangs an der MBZUAI stellt einen Meilenstein für uns dar: Wir haben unser Versprechen eingelöst, ein Zentrum für KI-Entwicklung und -Forschung einzurichten - und das zu einem kritischen Zeitpunkt, da die Welt auf Technologie setzt, um den Aufschwung nach COVID-19 zu unterstützen. Mit globaler Expertise und einer wirklich internationalen Studentenschaft aus 29 Ländern wird die Universität die VAE dazu befähigen, eine führende Position im Bereich der KI einzunehmen, ganz im Sinne der vorausschauenden Vision der Führung des Landes."Die MBZUAI bietet neben einer erstklassigen Ausbildung auch Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in vier Schwerpunktbereichen: Dienstleistungen und Lebensqualität, zur Verbesserung der Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Sektors; Industrie- und Fertigungstechnologien, zur Steigerung der Effizienz und zur Verbesserung der Produktivität; Future Game Changers, um das Wachstum neuer und aufstrebender Sektoren mit hohem Wert zu fördern, und Nachhaltigkeit von lebenswichtigen Ressourcen und Umwelt, zur Optimierung des Wasser- und Energieverbrauchs mithilfe von KI, um die Umwelt zu schützen.Der Präsident der MBZUAI, Professor Dr. Eric Xing, legte seine Vision für die Universität dar und bemerkte: "KI ist eine der transformativsten Technologien der Moderne. Sie bietet enorme Chancen für die Menschheit. Unsere Vision für die MBZUAI ist es, einer neuen Generation von Führungskräften in Wissenschaft, Technik, Politik und Wirtschaft das notwendige Verständnis zu vermitteln, damit sie das Potenzial der KI durch ihre akademische Forschung und industrielle Anwendungen erschließen können. Wir werden Exzellenz im Bereich der KI-Bildung, Forschung und Entwicklung liefern, durch einen erstklassigen Lehrplan und kollaborative Projekte mit Branchenführern. Ich heiße unsere ersten Studenten willkommen und freue mich darauf, gemeinsam mit ihnen die Zukunft der KI zu erforschen."Gleichzeitig mit dem Beginn des ersten akademischen Jahres nimmt das MBZUAI bereits Bewerbungen für das Herbstsemester 2021 in den Master- und Doktorantenprogrammen Computer Vision und Machine Learning entgegen.Vollständige Zulassungsvoraussetzungen und Bewerbungsdetails finden Sie auf der Website der Universität, www.mbzuai.ac.ae (http://www.mbzuai.ac.ae/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1419010/MBZUAI_Welcomes_First_Students.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1227419/MBZUAI_Logo.jpgOriginal-Content von: Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI), übermittelt durch news aktuell