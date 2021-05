Die weltgrößte Charity-Kryptowährung ELONGATE kündigt Kimbal Musk-Interview und EB Research Partnership Spende an

Bern, Schweiz (ots/PRNewswire) - ELONGATE, der erste und größte Wohltätigkeits-Krypto-Token der Welt, enthüllt Pläne für ein Interview mit Kimbal Musk, den Start eines Online-Shops und eine EB Research Partnership Spende. Diese Nachricht kommt eine Woche nachdem Elongate an der ersten großen Börse BitMart gelistet wurde und Tage nach einem erfolgreichen Audit durch CertiK. CertiK ist ein Blockchain-Unternehmen, das Sicherheitsprüfungen von anderen Blockchains, DApps, Wallets und Smart Contracts durchführt. Elongate wurde am 5. Mai 2021 offiziell in Betrieb genommen und erhielt eine hohe Sicherheitsbewertung von 88.Elongate hat außerdem dazu beigetragen, in weniger als zwei Monaten nach dem Start über 2.300.000 US-Dollar für Organisationen wie Children International, Action Against Hunger, The Ocean Cleanup, Big Green, Human Relief Foundation, Mark Robers Color The Spectrum und Give India zu sammeln. Vor kurzem spendete Elongate 150.000 US-Dollar an die EB Research Partnership (EBRP), die größte globale Organisation, die sich der Finanzierung der Forschung zur Behandlung und Heilung von Epidermolysis Bullosa (EB) widmet. Durch ihre Arbeit steht die EB Research Partnership an der Schwelle zu einer Heilung für EB und der Methodik, Heilmittel für Millionen von Menschen zu entwickeln, die an anderen seltenen Krankheiten leiden.In einer bevorstehenden Wohltätigkeitsveranstaltung, die am 24. Mai 2021 stattfinden wird, wird Kimbal Musk live auf Twitch (https://www.twitch.tv/elongateog) dabei sein, um über die unglaubliche Arbeit zu sprechen, die Big Green und das Million Gardens Movement leisten, um Gartenerziehung und Gartenressourcen in unterversorgte Gemeinden in ganz Nordamerika zu bringen. Elongate spendete 400.000 US-Dollar an Big Green, eine gemeinnützige Organisation, die 2011 von Kimbal Musk gegründet wurde, um ernährungsbedingte gesundheitliche Ungleichheiten zu bekämpfen und gesunde Orte zu schaffen, an denen Kinder lernen und wachsen können. In diesem Jahr hat Big Green zusammen mit der Online-Publikation Modern Farmer das Million Gardens Movement ins Leben gerufen, um eine soziale Bewegung zu schaffen, die die Transformationskraft des Gärtnerns freisetzt, um den Hunger zu bekämpfen, den Klimaschutz zu unterstützen und die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen.Elongate ist außerdem dabei, bis zum zweiten Quartal 2021 die weltweit erste auf Wohltätigkeit ausgerichtete Börse, die Elongate Charity-Impact-Wallet, NFT-Kampagnen und andere spannende Krypto-Innovationen einzuführen. Das Team ist dabei, die überarbeitete Elongate-Website zu veröffentlichen, NFTs auszurollen und Merchandising-Artikel einzubauen, die nächste Woche auf den Markt kommen werden. Alle über den Shop verkauften Waren werden zu 80 % des Erlöses für wohltätige Zwecke gespendet. Das von Elongate angepeilte Veröffentlichungsdatum für diese Neuzugänge ist der 27. Mai 2021. Brian Lobeda, Chief Product Officer bei Elongate, teilte seine Begeisterung mit der Community: "Unser Produktteam ist wirklich begeistert, unsere neu gestaltete Website, Merch- und NFT-Seiten fertigzustellen und zu enthüllen. Das Elongate-Ökosystem wird sich im Laufe der Zeit weiter ausdehnen, und die Einführung dieser Produkte in einem frühen Stadium unserer Reise gibt uns die Möglichkeit, unsere solide Vision mit unserer Community zu teilen."Für weitere Details über Elongates Wohltätigkeitsbemühungen, besuchen Sie deren Kanäle auf Twitter (https://twitter.com/elongateog) und Instagram (http://instagram.com/elongate.cc) für ständige Updates, sowie zum Einstimmen auf ihren wöchentlichen Wohltätigkeits-Livestream via Twitch (https://www.twitch.tv/elongateog) jeden Sonntag um 12 Uhr EST.Derzeit besteht Elongate aus einer Community von 450.000 Inhabern, mit einer Gesamtanhängerschaft von mehr als 300.000 Nutzern über alle seine Plattformen und Kanäle. Weitere Informationen zu Elongate finden Sie unter https://www.elongate.cc/Pressekontakt:Gene Rhode Fuensalida Pantiggene.rhode@elongate.cc+886-966615745Leiter MarketingELONGATEFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1514916/Elongate_x_Kimbal_Musk.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1493177/ELONGATE_Logo.jpgOriginal-Content von: ELONGATE, übermittelt durch news aktuell